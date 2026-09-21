Visita del Papa: cómo será el operativo para recibir a León XIV

El Papa llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá hasta el 11. Habrá cuatro actividades multitudinarias y un operativo de seguridad coordinado entre Nación, provincias y municipios.
La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá una convocatoria estimada de hasta 7 millones de personas y un amplio operativo de seguridad. El Gobierno también evalúa declarar asueto durante los cuatro días de la estadía del pontífice, aunque la medida todavía no fue confirmada.
La llegada de Robert Francis Prevost al país fue anunciada oficialmente este lunes, luego de que el Vaticano confirmara la agenda de su viaje. El Papa arribará el domingo 8 de noviembre desde Uruguay en un avión de Aerolíneas Argentinas y permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11, cuando continuará su gira hacia Pe.
"Agradecemos al Papa por su visita", comenzó su exposición el canciller Pablo Quirno duranye una conferencia en la Casa de Gobierno, en la que explicó que se articularán diversas medidas con las provincias y municipios alcanzados por la visita. Además, confirmó que llegará al país en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, que lo traerá desde Uruguay.
“Santo Padre, la Argentina lo espera”, dijo el funcionario y reconoció que el Gobierno sigue evaluando la posibilidad de declarar asueto durante los días que dura la visita, entre el 8 y 11 de noviembre, aunque aún no está confirmado. Asimismo, señaló "está contemplada" la realización de la marcha del Orgullo, que está programada para el sábado 7 de noviembre.
La agenda contempla cuatro eventos masivos durante los cuatro días de permanencia del Papa en el país. León XIV encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde también participará de una vigilia con jóvenes.
Además, viajará a Córdoba para celebrar otra misa en la Escuela de Aviación Militar y visitará Luján, donde está prevista una celebración frente a la Basílica de Luján.
La organización de estas actividades requirió la coordinación entre autoridades nacionales, provinciales y municipales. Semanas atrás, una delegación de la Santa Sede recorrió los lugares incluidos en el itinerario y mantuvo reuniones con funcionarios para definir cuestiones vinculadas a la seguridad y la logística.
La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anticipó que se desplegará un dispositivo que, según definió, será “el más grande de nuestra historia”.
El operativo involucrará a tres jurisdicciones, tres aeropuertos y tres ciudades. También contemplará cuatro eventos masivos, 11 actividades cerradas y un comando unificado que funcionará durante 120 horas de manera ininterrumpida.
Monteoliva señaló que el aforo global previsto para las distintas actividades ronda los 7 millones de personas.
En paralelo, el Gobierno analiza si establece asueto entre el 8 y el 11 de noviembre. La decisión todavía no fue oficializada.
Durante la presentación, representantes del Gobierno y de la Iglesia remarcaron que el viaje tendrá principalmente un carácter pastoral.
El nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, explicó que León XIV llegará “como sucesor de San Pedro para traer a la Argentina la persona y el mensaje de Jesucristo” y sostuvo que se trata de un viaje “eminentemente pastoral”.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, también vinculó la visita con el diálogo y el encuentro. “Es un punto de partida, el Papa nos viene a animar la renovada misión como Iglesia”, expresó.
Además de las actividades religiosas, León XIV tendrá una agenda diplomática. Será recibido por el presidente Javier Milei en Casa Rosada el día de su llegada. Durante su estadía se alojará en la Nunciatura Apostólica, en Recoleta.
La visita será la primera de un pontífice a la Argentina en 38 años.
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