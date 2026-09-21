Visita del Papa: cómo será el operativo para recibir a León XIV

Cuatro actividades multitudinarias

La agenda contempla cuatro eventos masivos durante los cuatro días de permanencia del Papa en el país. León XIV encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde también participará de una vigilia con jóvenes.

Además, viajará a Córdoba para celebrar otra misa en la Escuela de Aviación Militar y visitará Luján, donde está prevista una celebración frente a la Basílica de Luján.

La organización de estas actividades requirió la coordinación entre autoridades nacionales, provinciales y municipales. Semanas atrás, una delegación de la Santa Sede recorrió los lugares incluidos en el itinerario y mantuvo reuniones con funcionarios para definir cuestiones vinculadas a la seguridad y la logística.

El Gobierno analiza declarar asueto durante los días que dure la visita papal.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anticipó que se desplegará un dispositivo que, según definió, será “el más grande de nuestra historia”.

El operativo involucrará a tres jurisdicciones, tres aeropuertos y tres ciudades. También contemplará cuatro eventos masivos, 11 actividades cerradas y un comando unificado que funcionará durante 120 horas de manera ininterrumpida.

Monteoliva señaló que el aforo global previsto para las distintas actividades ronda los 7 millones de personas.

En paralelo, el Gobierno analiza si establece asueto entre el 8 y el 11 de noviembre. La decisión todavía no fue oficializada.

El Gobierno prepara un operativo de seguridad que involucrará a Nación, provincias y municipios.

Durante la presentación, representantes del Gobierno y de la Iglesia remarcaron que el viaje tendrá principalmente un carácter pastoral.

El nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, explicó que León XIV llegará “como sucesor de San Pedro para traer a la Argentina la persona y el mensaje de Jesucristo” y sostuvo que se trata de un viaje “eminentemente pastoral”.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, también vinculó la visita con el diálogo y el encuentro. “Es un punto de partida, el Papa nos viene a animar la renovada misión como Iglesia”, expresó.

Además de las actividades religiosas, León XIV tendrá una agenda diplomática. Será recibido por el presidente Javier Milei en Casa Rosada el día de su llegada. Durante su estadía se alojará en la Nunciatura Apostólica, en Recoleta.

La visita será la primera de un pontífice a la Argentina en 38 años.