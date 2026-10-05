Por la despedida de Lionel Messi, el Subte D extenderá su horario

El servicio se extenderá hasta la 1.30 de la madrugada del miércoles y las formaciones se detendrán en cuatro estaciones seleccionadas.
La empresa Subterráneos de Buenos Aires prestará un servicio especial en la Línea D este martes, con la intención de facilitar la desconcentración del público tras el partido despedida de Lionel Messi en la Selección argentina.
El cotejo entre el seleccionado y Benín se disputará en el Estadio Monumental, en el barrio porteño de Núñez, desde las 20.
Una vez finalizado el horario habitual, las formaciones continuarán saliendo de la cabecera Congreso de Tucumán, la estación más cercana al estadio. Los pasajeros únicamente podrán descender en las estaciones seleccionadas: Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.
La medida mantendrá la operación hasta la 1:30 de la madrugada para garantizar la movilidad de los espectadores. Con este operativo, las autoridades buscan agilizar la evacuación de la zona de Núñez y reducir la congestión vehicular en las avenidas aledañas al estadio.
La Ciudad desplegará, este martes, un operativo de seguridad especial por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina que abarcará el estadio Monumental y la zona de Ciudad Universitaria, donde se realizará el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”.
El operativo, con cortes de calles, comenzará al mediodía y la previa se hará en el Fan Fest AFA “Gracias, Leo” en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria; mientras que el estadio de River abrirá a las 16:00, cuatro horas antes del inicio del partido que está programado para las 20.00
Uno de los principales momentos será la transmisión en pantalla gigante del partido amistoso Argentina-Benín, aunque desde el mediodía, el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria será el escenario del evento público con una jornada especial que se desarrollará hasta las 24:00 y donde habrá música en vivo, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y la participación de artistas, invitados, influencers y streamers.
En el operativo trabajarán más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, junto con personal de seguridad privada, agentes de tránsito y de prevención. Se establecerán tres anillos de seguridad y controles de acceso para verificar las entradas.
También se aplicarán los controles correspondientes al programa Tribuna Segura y al Registro Público de Alimentantes Morosos. El operativo estará coordinado por el Comité de Seguridad en el Fútbol y el Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.
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