Por la despedida de Lionel Messi, el Subte D extenderá su horario

El operativo de seguridad para la despedida de Messi y el Fan Fest AFA

La Ciudad desplegará, este martes, un operativo de seguridad especial por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina que abarcará el estadio Monumental y la zona de Ciudad Universitaria, donde se realizará el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”.

El operativo, con cortes de calles, comenzará al mediodía y la previa se hará en el Fan Fest AFA “Gracias, Leo” en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria; mientras que el estadio de River abrirá a las 16:00, cuatro horas antes del inicio del partido que está programado para las 20.00

Uno de los principales momentos será la transmisión en pantalla gigante del partido amistoso Argentina-Benín, aunque desde el mediodía, el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria será el escenario del evento público con una jornada especial que se desarrollará hasta las 24:00 y donde habrá música en vivo, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y la participación de artistas, invitados, influencers y streamers.

En el operativo trabajarán más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, junto con personal de seguridad privada, agentes de tránsito y de prevención. Se establecerán tres anillos de seguridad y controles de acceso para verificar las entradas.

También se aplicarán los controles correspondientes al programa Tribuna Segura y al Registro Público de Alimentantes Morosos. El operativo estará coordinado por el Comité de Seguridad en el Fútbol y el Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.