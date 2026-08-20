Milei expondrá en el Council of the Americas 2026

Una vez finalizado, tomará la palabra el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hasta las 12.15. Su asistencia se dará en medio de los cuestionamientos internos al ministro por el fracaso de la Ley de Tierras. Luego será el turno del canciller Pablo Quirno.

El cierre estará a cargo del presidente Milei. Su conferencia se denominará “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”. La idea es que se centre en explicar el modelo de crecimiento económico, en términos agregados, y brinde detalles de las próximas desregulaciones en las que trabaja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También hará énfasis en la necesidad de potenciar el progreso tecnológico e insistirá en la defensa de la apertura de mercado que pregona desde el inicio de la gestión.

Por último, abordará la importancia de expandir los recursos naturales, la reducción de impuestos y destacará la baja del riesgo país, que luego de 11 jornadas consecutivas de alza, bajó del máximo de 511 puntos básicos, el valor más alto desde mayo pasado, a 509.

La apertura institucional de la jornada estará a cargo de Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, y de Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El Council of the Americas es considerado uno de los eventos corporativos e institucionales más relevantes del año en la Argentina. Reúne a CEOs de multinacionales, ejecutivos de los principales grupos económicos del país, diplomáticos y representantes del gabinete nacional, consolidándose como un espacio estratégico para medir las expectativas de negocios e inversión en la región.