El temeroso animal de 500 kilos fue filmado por vecinos mientras escapaba de los transeúntes que intentaban desviar su camino hacia una zona segura, pero fue directo hacia la víctima de 43 años.

Claudia Tarrida tuvo que ser internada en el hospital Municipal de Traumas y Emergencias Dr. Federico Abet, y aunque fue dada de alta aseguró que todavia tiene problemas psicológicos.

En diálogo con el canal Telefe, la mujer manifestó: "Por un momento quedé inconsciente, me dijeron los médicos. Ahora, me acuesto y se me presenta la cara del toro".

"Es un animal que llegó con mucho envión y no podés pararlo", relató Jorge, uno de los testigos del hecho.