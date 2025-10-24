Belgrano: reventó un caño maestro y se inundó una cuadra

El incidente ocurrió alrededor de las 9 de la mañana y, por ello, personal técnico y operativo de AySA se desplazó al lugar para realizar maniobras de cierre de válvulas y evitar el anegamiento de la zona, así como avanzar con las tareas de reparación correspondientes.

Se trata de la segunda rotura registrada en la zona en los últimos meses, aunque en esta oportunidad no se trata de la misma cañería. Debido a que no hubo ninguna variación de presión o evento técnico que pueda haber afectado la infraestructura, la empresa no descarta causas externas que hayan provocado estos incidentes.

INUNDACION BELGRANO

Por otro lado, la empresa informa que la afectación al servicio en la zona será mínima ya que, por las características de la red, es posible compensar el suministro desde otros sectores. Mientras se realicen las tareas de reparación, la circulación del tránsito sobre la calle La Pampa entre Ramsay y Figueroa Alcorta permanecerá interrumpida.

Más allá de esta situación particular, que afectó a todos los vecinos de la cuadra y los vehículos estacionados en la zona, la ciudad de Buenos Aires fue epicentro en las últimas horas de fuertes lluvias que generaron diversas complicaciones durante la mañana. Sin embargo, donde más impactó la tormenta fue en la provincia de Buenos Aires.

Ayer, pasadas las 21, la tormenta llegó a Junín y zonas aledañas, provocando daños en viviendas, caída de árboles, voladuras de techos y cortes de luz en al menos 15 barrios, según informó La Noticia 1.

Las fuertes ráfagas de viento, que alcanzaron los 90 km/h provocaron la voladura de parte de la estructura del cielorraso de un supermercado ubicado en las inmediaciones de la Ruta 7, donde se sintió con más fuerza el temporal.

Por la intensidad de la tormenta, el intendente Pablo Petrecca activó el protocolo de emergencias y dispuso el despliegue de cuadrillas municipales, bomberos y fuerzas de seguridad para atender los incidentes.

El temporal también afectó a otras localidades del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, alrededor de las 22 horas, las intensas lluvias llegaron a Chivilcoy.

Otra localidad que sufrió destrozos por la intensidad de la tormenta fue Ameghino, donde también hubo caída de árboles e importantes cortes de luz. El personal de la Cooperativa Eléctrica, pese a la lluvia, trabajó para solucionar los inconvenientes.