Pedro Rosemblat sigue ironizando sobre la falta de la foto de Santilli en la boleta de LLA

Con el mismo tono del chiste original, Rosemblat leyó la "Resolución 1428/2025" de la CNE -en la que agregó a supuestos miembros de la Cámara Nacional Electoral (CNE) , que lo obligaba a aclarar que "emitir el sufragio gritando no es una manera válida de votar", haciendo referencia a su broma original sobre cómo votar a un candidato ausente en la boleta única.

"No pensé que iba a pasar esto, pero lo que empezó como un chiste, un chascarrillo al aire, tomó una dimensión que nosotros la verdad no calculamos. Les quiero contar que esta mañana me llegó una notificación de la Dirección Nacional Electoral para que rectifique al aire algo que fue dicho en este programa la semana pasada", explicó el periodista.

El texto que leyó Rosemblat se refiriò a la difusión de su chiste, señalando que su audiencia tiene "la idoneidad para entender que no se vota gritando", pero que la aclaración era necesaria porque: "El mencionado recorte fue replicado por diversos periodistas y tuiteros libertarios, motivo por el cual consideramos necesaria una aclaración del señor Rosenblatt, dado que los usuarios que siguen esas cuentas gozan de una enorme capacidad para la incomprensión".

Para evitar la mención directa de los candidatos a diputados -como Diego Santilli-, dijo "falta el de pelo rojizo que estuvo con Menem, Miguel Ángel Toma y Macri, el que fue funcionario de Larreta durante 8 años".

El texto que leyó de la supuesta resolución, concluyó con una chicana al presidente Javier Milei. "Entendemos, Rosemblat, que usted se comportó de manera contraria a la ley nacional electoral, pero compartiendo el criterio jurídico del caso $LIBRA o de las coimas en la ANDIS, consideramos que, al igual que el Presidente, usted no tiene por qué saber",