Mariela Fernández: "Fui abusada a los 10 años"

Mientras trataban en el programa que conduce junto a Claudio Rígoli la noticia de un padre abusador que se "jactaba" por whatsapp de lo que le hacía a su hijita de 6 años, la periodista contó su caso para alertar a las familias.

Sorprendente y desgarrador resultó eñ testimonio de la conductora Mariela Fernández en su programa Primer Plano Online en el canal C5N. En en medio de la cobertura de una nota sobre la pequeña abusada por su padre, quien luego contaba a sus amigos lo que le hacía a su nena, la periodista tomó la palabra y dijo que "yo tambien fui abusada, a los 10 años". Ante el silemncio de Rígoli, su compañero, Mariela se remontó a uno de los episodios más dramáticos de su infancia cuando fue abusada en su núcleo familiar: "Yo les voy a contar que fui víctima de abuso a mis 10 años, y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras. Me daba vergüenza y mi mamá no se daba cuenta. El que descubre la situación es mi hermano menor, y es él quien pone en palabras lo que había visto, lo que estaba pasando. A partir de ahí me corren de ese lugar".