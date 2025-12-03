Cuándo estará lista la Línea F del subte y qué implica la obra

La funcionaria aseguró que en marzo se abrirán los sobres del proceso licitatorio y se sabrá qué compañía quedará a cargo de la construcción del nuevo trazado. Destacó que el proyecto, al que llama “la F de futuro”, es clave para modernizar la red y atender la demanda creciente de transporte público.

Alonso explicó que la Línea F forma parte de un plan integral de movilidad que prevé cuadruplicar la inversión en infraestructura para 2026, con el objetivo de sumar alternativas sustentables y mejorar la conexión entre el sur y el norte porteño. También señaló que este impulso acompaña una estrategia más amplia para reorganizar la movilidad sin depender exclusivamente del transporte automotor.

Trazado Subte F Trazado de la línea F que unirá Barracas con Plaza Italia (Ciudad de Buenos Aires)

En paralelo, la Ciudad trabaja en el desarrollo del Trambús 1, un corredor elevado que conectará la zona de Barracas con Aeroparque y contará con estaciones diseñadas bajo criterios de eficiencia y sustentabilidad. La vocera advirtió que 2025 será un año con mucha obra pública en las calles y admitió que, pese a las campañas informativas, los vecinos suelen sentirse sorprendidos por la magnitud de los trabajos.

Alonso remarcó que el Presupuesto 2026, recientemente aprobado con apoyo de distintos bloques, mantiene la prioridad en seguridad, salud y educación, aunque subrayó que la movilidad es estratégica para el desarrollo urbano. Con la adjudicación prevista para marzo, la Ciudad apunta a un salto cualitativo en su red de subterráneos, que no sumaba una expansión significativa desde hace varios años.