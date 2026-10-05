Más de 200 camiones bloquean Avellaneda en protesta por las fotomultas

Otro de los puntos que genera malestar entre los transportistas es el secuestro de los camiones a raíz de las multas. Señalan que, además de afrontar importantes sanciones económicas, la retención de los vehículos les impide continuar trabajando y afecta sus ingresos.

También reclaman por la retención de licencias de conducir y piden que se establezca una diferencia entre las infracciones cometidas antes y después de la entrada en vigencia de la nueva ordenanza de tránsito.

La protesta reúne tanto a camioneros particulares como a trabajadores del transporte. Mientras continúa el reclamo, los manifestantes mantienen interrumpida la circulación en la zona.

Fuente: TN