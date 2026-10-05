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Más de 200 camiones bloquean Avellaneda en protesta por las fotomultas

Los transportistas reclaman por sanciones que superan los $9 millones, la retención de vehículos y licencias. La protesta mantiene cortada la avenida Mujeres Argentinas.

Más de 200 camiones generan complicaciones en el tránsito de Avellaneda como consecuencia de una protesta por los elevados montos de las fotomultas. Los transportistas también expresan su rechazo a la retención de los vehículos, ya que aseguran que esta medida perjudica directamente su actividad laboral.

La manifestación se desarrolla sobre la avenida Mujeres Argentinas, frente al Tribunal de Faltas de Avellaneda. Los camioneros interrumpieron el tránsito en el sector bajo la consigna: “Si no trabajamos, Avellaneda se para”.

Uno de los principales motivos del reclamo está vinculado con el valor de las sanciones. De acuerdo con los transportistas, algunas fotomultas superan los $9 millones, montos que consideran desproporcionados en relación con las infracciones que se les atribuyen.

Los manifestantes también denuncian que se están generando multas en sectores donde actualmente está habilitada la circulación, aunque anteriormente existían restricciones. Además, cuestionan el funcionamiento de algunas cámaras, que según sostienen no cuentan con la señalización correspondiente, y consideran que determinadas infracciones son de carácter menor.

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Otro de los puntos que genera malestar entre los transportistas es el secuestro de los camiones a raíz de las multas. Señalan que, además de afrontar importantes sanciones económicas, la retención de los vehículos les impide continuar trabajando y afecta sus ingresos.

También reclaman por la retención de licencias de conducir y piden que se establezca una diferencia entre las infracciones cometidas antes y después de la entrada en vigencia de la nueva ordenanza de tránsito.

La protesta reúne tanto a camioneros particulares como a trabajadores del transporte. Mientras continúa el reclamo, los manifestantes mantienen interrumpida la circulación en la zona.

Fuente: TN

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