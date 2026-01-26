México: un partido de fútbol terminó con 11 personas asesinadas

El domingo por la tarde, un grupo de hombres armados ingresó a una cancha de fútbol en Salamanca, Guanajuato, y disparó de manera indiscriminada.
Un grupo de hombres fuertemente armados ingresó este domingo a una cancha de fútbol en Salamanca, estado de Guanajato (México) y disparó contra los asistentes. El hecho se produjo cuando se desarrollaba un partido local, con público que incluía menores de edad. Según reportes oficiales, los testigos vivieron escenas de pánico, corriendo y gritando al escuchar los disparos. La Policía encontró más de 100 casquillos en el lugar.
La Fiscalía General del Estado informó que desplegó agentes del Ministerio Público, de Investigación Criminal y peritos para procesar la escena y recolectar evidencia. Además, trabajan en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales para proteger a la población.
Hasta el lunes 26 de enero de 2026, no se registraron detenciones por el ataque. Se desconoce la identidad de los responsables y su paradero.
Guanajuato vivió un fin de semana marcado por la violencia: el sábado se registraron seis asesinatos en distintos municipios. Según fuentes locales, presuntamente están involucrados grupos criminales como 'La Marriza', vinculado al Cártel de Santa Rosa de Lima.
