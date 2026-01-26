México: un partido de fútbol terminó con 11 personas asesinadas

Embed - Ataque armado en campo de fútbol de Salamanca deja 14 muertos en Guanajuato

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado informó que desplegó agentes del Ministerio Público, de Investigación Criminal y peritos para procesar la escena y recolectar evidencia. Además, trabajan en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales para proteger a la población.

Masacre en la cancha: un partido de fútbol termina con el asesinato de 11 personas



El hecho ocurrió en México, los responsables se fugaron y todavía no hay ningún detenido.

Hasta el lunes 26 de enero de 2026, no se registraron detenciones por el ataque. Se desconoce la identidad de los responsables y su paradero.

#ACTUALIZACIÓN|| La Fiscalía de Guanajuato informó que ya investiga el ataque armado en la comunidad de Loma de Flores, donde 12 personas perdieron la vida, 11 en el lugar y una más mientras recibía atención médica. Se reportan 6 personas hospitalizadas y continúan los…

Guanajuato vivió un fin de semana marcado por la violencia: el sábado se registraron seis asesinatos en distintos municipios. Según fuentes locales, presuntamente están involucrados grupos criminales como 'La Marriza', vinculado al Cártel de Santa Rosa de Lima.