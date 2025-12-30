Ola de calor: la Ciudad abre más refugios climáticos y refuerza equipos de emergencias en la calle

En todo el territorio porteño funcionan más de 250 refugios climáticos acondicionados para brindar alivio y protección a los vecinos, donde pueden refrescarse y tener un momento de descanso ante el calor agobiante mientras cumplen con sus actividades cotidianas. Y se reforzaron todos los equipos de emergencias, como el SAME, incluidos los servicios aéreos y nocturnos, el cuerpo de Bomberos y Defensa Civil.

Plan de respuesta integrada

“Queremos contarles que la Ciudad tiene un plan de respuesta integrada que nos permite un abordaje profesional, planificado y coordinado, ejecutado por distintas áreas de Gobierno. Los eventos climáticos extremos se repiten cada vez con mayor frecuencia y la Ciudad está preparada para responder de manera organizada y concreta como nunca antes”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en una conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios.

Jorge Macri destacó que se activaron además las guardias preventivas por cortes en el suministro eléctrico en puntos críticos que incluyen el uso de generadores propios. Esto permite, por ejemplo, dar un auxilio rápido para destrabar un ascensor, asistir a una persona mayor, a un electrodependiente, o proveer luces de emergencia.

Y agregó: “Todo el sistema está listo para responder de manera profesional cada vez que haga falta. Con todos nuestros equipos, estamos para cuidar lo más valioso que tenemos: la vida y la salud de todos los porteños”.

El Jefe de Gobierno puso de relieve que la situación está siendo monitoreada en forma permanente para ofrecer la asistencia necesaria en diversos lugares y con distintas acciones, tanto para prevenir como para llegar rápido en caso de emergencias. Estuvo acompañado por el titular del SAME, Alberto Crescenti; la subsecretaria de Ambiente, Natalia Persini; el director general de Atención Primaria del Ministerio de Salud, Diego Vacchino, y el subteniente del cuerpo de Bomberos Walter Molina.

“La fuerte ola de calor que atravesamos en estos días afecta la vida y la salud de todos los porteños. Especialmente a las personas que integran el grupo de riesgo, como chicos y mayores de 65 años. Queremos llevarles tranquilidad a todos”, dijo el Jefe de Gobierno, y agregó que como parte del operativo de prevención se ampliaron los servicios de atención que ofrecen las 17 Estaciones Saludables en parques y plazas de la Ciudad, donde los vecinos pueden hidratarse y acceder a controles básicos con equipos especializados.

Refugios climáticos

Los refugios climáticos, que ante el alerta Naranja el Gobierno porteño multiplicó por tres —de 82 a 250—, son parte de un sistema planificado y distribuido estratégicamente en toda la Ciudad para que cada vecino tenga uno cerca de su casa y pueda asistir si lo necesita. Por intermedio de Boti (el WhatsApp de la Ciudad: 11-5050-0147), cada vecino puede consultar el refugio que tiene más cerca de su domicilio. El mapa de todos los refugios puede consultarse acá:

Algunos son espacios cerrados, como edificios públicos, bibliotecas, museos, sedes comunales o centros de salud. Otros funcionan al aire libre y ofrecen mucha sombra y abundante vegetación, y también son ideales para refrescarse, como el Jardín Botánico, los parques Sarmiento, Del Golf y Olímpico, y la Reserva Ecológica.

WhatsApp Image 2025-12-30 at 12.49.45

“Un golpe de calor es una emergencia pura y entonces hay que desarrollar una política de emergencia, y creo que Jorge Macri lo ha expuesto muy bien, esto es una política de Estado”, dijo el titular del SAME, Alberto Crescenti. Y agregó: “Desde el 107 estamos para atenderlos con todos los sistemas de la Ciudad. Tenemos las Fiestas y el alcohol se lleva muy mal con el calor. Por eso, queremos que las Fiestas no las pasen con nosotros, sino con sus familias”.

Es importante tomar en cuenta que los refugios climáticos brindan una asistencia básica, como hidratación o descanso climatizado con personal preparado especialmente para esa atención: en caso de necesitar ayuda médica es fundamental acudir a alguno de los centros de salud o pedir la asistencia del SAME al número 107.