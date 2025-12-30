Trasladaron al exabogado de Wanda Nara a una cárcel en La Plata

El exabogado de Wanda Nara y otras celebridades había sido detenido semanas atrás, acusado por el fiscal Cosme Iribarren de once estafas a sus propios clientes.

PAYAROLA

Por disposición de la UFI Benavidez y el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro, personal de la Comisaría Tigre 2da procedió al traslado del acusado para que empiece a purgar la investigación en su contra en una cárcel.

Como ocurre en todos los casos, primero fue derivado al cuerpo médico para la revisión clínica de rutina y luego llevado para su alojamiento a la Unidad Carcelaria N°61 de Melchor Romero, La Plata, el cual pertenece al Servicio Penitenciario Bonaerense.

Payarola se encuentra detenido con prisión preventiva en el marco de la causa por estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.

Aunque por el momento se lo acusa de 10 hechos, uno de ellos contra el futbolista Gonzalo Montiel, la Justicia recepciona más denuncias contra Payarola.

En esta causa, la conductora tuvo que declarar y, durante dos horas, expuso cuál era la relación con el acusado, así como también el contrato que Payarola y ella tenían con otras dos abogadas durante la separación con Mauro Icardi.

La denuncia que derivó en su detención y procesamiento fue realizada por Juan Marcelo “Tito” Montiel, quien acusó a Payarola de haberle robado 700.000 dólares a su hijo, Gonzalo Montiel, quien le habría confiado ese dinero para avanzar en un proyecto inmobiliario que nunca se concretó.

El expediente judicial describe una serie de operaciones que incluyeron extracciones de dólares desde cuentas del defensor de River, certificaciones falsas y movimientos bancarios sin respaldo. En todos los casos, el dinero habría sido desviado a destinos ajenos al proyecto anunciado.