Desde este sábado, la Línea Mitre de trenes modifica su recorrido por obras

Trenes Argentinos anunció que, desde este sábado, el ramal Tigre de la línea Mitre estará interrumpido y los servicios que van a José. L. Suárez y Bartolomé Mitre circularán, desde ambas terminales hasta la estación Belgrano R. Es decir, no llegarán a la terminal de Retiro. Estos trabajos se realizan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

Los trabajos se desarrollan durante el período estival, cuando la afluencia de pasajeros disminuye, y responden a una finalidad estrictamente operativa: minimizar futuras interrupciones del servicio mediante la ejecución continua de tareas en sectores de difícil acceso, que requieren amplias franjas horarias de trabajo.

Mientras que en noviembre y diciembre el número de usuarios alcanza, en promedio, los 33.000 diarios, durante enero y febrero no supera los 25.200, lo que implica una reducción del 25 % de personas afectadas.

En este período se llevarán adelante obras de renovación integral de vías a lo largo de 7,7 kilómetros del trazado, en áreas con complejidades topográficas donde los trabajos no pueden realizarse en lapsos breves, ni durante ventanas nocturnas o fines de semana. De ejecutarse de manera fragmentada, los plazos de obra se extenderían hasta tres veces más, generando mayores inconvenientes acumulados para los usuarios.

La intervención abarcará el tramo comprendido entre el paso bajo nivel Crisólogo Larralde y el paso a nivel Laprida, incluyendo el sector de la estación Vicente López. Asimismo, se realizarán tareas en los puentes de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego. Finalmente, se renovarán las vías entre el paso bajo nivel Martín Rodríguez y el paso bajo nivel Chacabuco.

Las tareas, iniciadas hace 10 meses, incluyen la renovación completa de 40 kilómetros de vía, el recambio de 47 kilómetros de tercer riel, la intervención de 24 pasos a nivel y 22 cruces peatonales, el reemplazo de cuatro paragolpes en la estación Tigre, la modernización de 23 aparatos de vía y la adecuación de 65 puentes o alcantarillas. La puesta en valor del ramal Tigre resulta prioritaria, ya que los durmientes y rieles superan los 40 años de antigüedad y presentan un avanzado estado de deterioro.

Hasta el momento se completó la renovación integral de 20 kilómetros de vías del ramal, junto con el recambio de infraestructura en 10 sectores de estaciones, la intervención en 14 pasos a nivel y la mejora de 12 puentes y alcantarillas a lo largo del trazado.

linea mitre

En paralelo, y durante el mismo período, se avanzará con la obra de instalación del nuevo sistema de señalamiento en el acceso de los trenes a Retiro. Esta etapa final permitirá sustituir el esquema anterior, con más de un siglo de antigüedad, por un sistema moderno y completamente automatizado.

Durante las primeras tres semanas se procederá al desmontaje del sistema actual y a la instalación de nuevos dispositivos, que incluyen 28 señales con balizas ATS, 16 máquinas de cambio y 70 cajas de circuitos de vía. Posteriormente se realizará la puesta en funcionamiento y las pruebas correspondientes para garantizar una operación segura, tareas que demandan un período prolongado de interrupción del servicio.

Como consecuencia del reemplazo total del sistema de señales, las formaciones no podrán ingresar a la terminal porteña. Por tal motivo, los ramales Suárez y Mitre operarán únicamente entre Belgrano R y José León Suárez, y entre Belgrano R y Bartolomé Mitre, respectivamente.