Verano 2026: cuánto cuesta estacionar el auto esta temporada en Mar del Plata

estacionam medido

En los garajes del centro la estadía tiene un valor de $25.000 para vehículos particulares, mientras que la tarifa por hora cuesta aproximadamente $4.000.

Muchos otros prefieren estacionar su auto en la vía pública. Esta opción tiene un precio más económico que ronda los $500 en áreas incluidas en el sistema de estacionamiento medido y también, en el centro, continúan los cuidacoches o "trapitos".

La zona de estacionamiento medido en Mar del Plata abarca el sector delimitado por las calles Buenos Aires, España, 25 de Mayo y Avenida Colón (inclusive).

Dentro de ese perímetro funcionan 3.818 espacios habilitados.

Durante la temporada de verano, el sistema se aplica desde el 16 de diciembre al 15 de marzo, de lunes a sábados, entre las 8 y las 23.