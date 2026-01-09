Verano 2026: cuánto cuesta estacionar el auto esta temporada en Mar del Plata

El verano llegó a la Costa Argentina y los precios para estacionar el auto en Mar del Plata implican un gasto significativo. ¿Cuánto cuesta y qué otras opciones hay?
Ya arrancó la temporada 2026 en la Costa Argentina y la mayoría que vacacionará allí irá con su auto. Para los que vayan a la ciudad de Mar del Plata, ir con el vehículo implica un gasto significativo, más que nada para estacionarlo.
En los garajes del centro la estadía tiene un valor de $25.000 para vehículos particulares, mientras que la tarifa por hora cuesta aproximadamente $4.000.
Muchos otros prefieren estacionar su auto en la vía pública. Esta opción tiene un precio más económico que ronda los $500 en áreas incluidas en el sistema de estacionamiento medido y también, en el centro, continúan los cuidacoches o "trapitos".
La zona de estacionamiento medido en Mar del Plata abarca el sector delimitado por las calles Buenos Aires, España, 25 de Mayo y Avenida Colón (inclusive).
Dentro de ese perímetro funcionan 3.818 espacios habilitados.
Durante la temporada de verano, el sistema se aplica desde el 16 de diciembre al 15 de marzo, de lunes a sábados, entre las 8 y las 23.
