La primera víctima murió en el lugar de la explosión y todavía no fue identificada oficialmente por la Justicia. Sin embargo, una de las hipótesis apunta a que podría tratarse de Marcelo García, un operario cuya familia continúa reclamando respuestas y precisiones sobre su paradero.

El mensaje de despedida de sus compañeros

Tras conocerse la noticia, desde la empresa difundieron un mensaje para despedir al trabajador fallecido y expresar su acompañamiento a los familiares y allegados de las personas afectadas por el siniestro.

"Es un día muy triste para todos nosotros en la empresa. Nuestro compañero falleció esta madrugada. Tenía 44 años, una extensa trayectoria en la compañía y era una persona muy querida y valorada por quienes compartieron años de trabajo con él", manifestaron.

Asimismo, señalaron que desde el primer momento estuvieron cerca de los familiares de las víctimas y de los empleados que resultaron heridos durante la explosión.

"Desde el primer momento estamos acompañando a su familia, así como también a las familias de los otros heridos, a sus compañeros y amigos, que atraviesan horas de enorme dolor. Respecto de la otra persona fallecida en la explosión, hasta el momento no se encuentra identificada oficialmente. Contamos con apoyo psicológico para quienes lo necesitan y seguimos trabajando muy cerca de cada uno de ellos", agregaron.

Por último, la compañía pidió consideración hacia los trabajadores que continúan desarrollando sus tareas mientras atraviesan las consecuencias emocionales del episodio.

"Queremos pedir especialmente respeto para nuestros trabajadores. Son profesionales capacitados, comprometidos con la seguridad de todos, que hoy están atravesando una situación profundamente dolorosa. A pesar del impacto emocional que viven, continúan desempeñando su tarea con responsabilidad y profesionalismo. Detrás de cada uniforme hay personas que hoy sufren la pérdida de un compañero y amigo, y merecen ser acompañadas y respetadas. Hoy más que nunca, les pedimos empatía y consideración hacia quienes están haciendo todo lo posible para cuidar a la comunidad mientras enfrentan su propio dolor", concluyeron.