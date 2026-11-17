Están a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que también pidió a MetroGAS un informe detallado sobre lo ocurrido el último viernes. La explosión dejó un muerto y 30 heridos.
El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) puso en marcha peritajes técnicos por iniciativa propia para determinar las causas de la explosión provocada por una fuga de gas el último viernes en Remedios de Escalada. El hecho dejó un saldo de un muerto, 30 heridos y daños materiales.
En paralelo, el organismo solicitó a MetroGAS un informe detallado sobre lo ocurrido. Entre la documentación requerida figuran el plano de la red con la ubicación exacta de la rotura, los trabajos que se estaban realizando al momento del incidente y el historial de siniestros registrados durante el año.
Con esa información, el ENReGE buscará reconstruir la secuencia de los hechos, establecer posibles responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes. Los resultados también serán puestos a disposición de la Justicia.
Los equipos técnicos del organismo ya realizaron una primera inspección en la zona, aunque deberán esperar a que se retiren los escombros para poder examinar los pozos donde se desarrollaba la obra. La investigación avanza en medio de los reclamos de los vecinos contra la empresa.
Los peritajes técnicos comenzaron el día después de que la Justicia habilitara las tareas de demolición controlada donde sucedió la explosión y el posterior incendio.
Además, la Fiscalía interviniente autorizó la reducción a 50 metros del perímetro restringido desde el punto donde ocurrió el siniestro fatal, por lo que “las empresas podrán reconectar los servicios de esas viviendas afectadas”, según señalaron.
La fiscal a cargo tomó esta medida, luego de una reunión mantenida por funcionarios municipales, Defensa Civil de Lanús, Bomberos del Ministerio de Seguridad provincial, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnReGE), Edesur y Metrogas, que coordinaron la distancia de seguridad para rehabilitar servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas.
Asimismo, el Municipio de Lanús anunció que se presentará como querellante en la causa judicial, al sostener que existió un “evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de Metrogas”. En un comunicado, detalló que la rotura del caño ocurrió a las 09:44, mientras que la explosión sucedió minutos antes de las 10:50.
La investigación está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI N° 6 descentralizada de Lanús, que dispuso la demora de dos directivos de MetroGas.
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