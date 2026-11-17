Los peritajes técnicos comenzaron el día después de que la Justicia habilitara las tareas de demolición controlada donde sucedió la explosión y el posterior incendio.

La explosión en Remedios de Escalada dejó un muerto y 30 heridos.

Además, la Fiscalía interviniente autorizó la reducción a 50 metros del perímetro restringido desde el punto donde ocurrió el siniestro fatal, por lo que “las empresas podrán reconectar los servicios de esas viviendas afectadas”, según señalaron.

La fiscal a cargo tomó esta medida, luego de una reunión mantenida por funcionarios municipales, Defensa Civil de Lanús, Bomberos del Ministerio de Seguridad provincial, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnReGE), Edesur y Metrogas, que coordinaron la distancia de seguridad para rehabilitar servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas.

Asimismo, el Municipio de Lanús anunció que se presentará como querellante en la causa judicial, al sostener que existió un “evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de Metrogas”. En un comunicado, detalló que la rotura del caño ocurrió a las 09:44, mientras que la explosión sucedió minutos antes de las 10:50.

La investigación está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI N° 6 descentralizada de Lanús, que dispuso la demora de dos directivos de MetroGas.