Una pareja dio aviso a un móvil de la comisaría 4º de Lanús, por lo que se desplegó un operativo de emergencia en la zona. Intervinieron los Bomberos y personal de MetroGAS.
A casi una semana de la explosión sucedida en Remedios de Escalada, una pareja reportó este miércoles por la noche otra fuga de gas cerca de la zona. El aviso tuvo lugar alrededor de las 20.50, en la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Di Giorno, lo que derivó en un operativo de los Bomberos y personal de MetroGAS.
El problema fue advertido por la pareja, que dio aviso a un móvil de la comisaría 4º de Lanús. A partir de ese alerta, se desplegó un operativo de emergencia en las inmediaciones. Por el protocolo de seguridad, fue evacuada la cuadra y se mantuvo despejado el sector de la fuga.
“La gente siente olor a gas en todos lados. Vivís con psicosis. Hay pozos por todas partes. No sabés si va a explotar”, comentó una vecina a medios locales.
La explosión por la fuga de gas ocurrida el viernes pasado dejó un muerto y 30 heridos. A comienzos de esta semana, vecinos y comerciantes se habían manifestado frente a las oficinas de MetroGas en Lanús para exigir respuestas por el hecho. La movilización se llevó a cabo bajo el lema "Nuestras vidas valen más que sus ganancias".
“Estamos escrachando a MetroGAS y a la empresa tercerizada porque no dieron la cara, para ellos somos un número más”, expuso un vecino de la zona. En su reclamo, contó que, minutos antes del hecho, fueron los propios operarios quienes le advirtieron a la gente que se alejara de la zona: “Nos dijeron ‘váyanse que va a explotar todo'”.
“Pedimos que la Justicia no proteja a los responsables”, reclamó.
Por su parte, el Municipio de Lanús mantiene restricciones en el área por posibles riesgos de derrumbe, aunque algunos vecinos ya pudieron regresar a sus casas. Los peritajes podrían extenderse hasta el viernes y la demolición de la esquina afectada por la explosión comenzará cuando la Justicia lo autorice.
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