“Estamos escrachando a MetroGAS y a la empresa tercerizada porque no dieron la cara, para ellos somos un número más”, expuso un vecino de la zona. En su reclamo, contó que, minutos antes del hecho, fueron los propios operarios quienes le advirtieron a la gente que se alejara de la zona: “Nos dijeron ‘váyanse que va a explotar todo'”.

“Pedimos que la Justicia no proteja a los responsables”, reclamó.

Por su parte, el Municipio de Lanús mantiene restricciones en el área por posibles riesgos de derrumbe, aunque algunos vecinos ya pudieron regresar a sus casas. Los peritajes podrían extenderse hasta el viernes y la demolición de la esquina afectada por la explosión comenzará cuando la Justicia lo autorice.