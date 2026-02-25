Murió un policía por hantavirus en San Carlos de Bariloche y aislaron a siete contactos

El hombre estaba internado en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche. Había ingresado el sábado por la noche con fiebre y dolor muscular. En un primer momento se encontraba estable, pero el martes por la tarde se descompensó, requirió asistencia con oxígeno y fue trasladado a terapia intensiva. Su cuadro se agravó y finalmente falleció.

Rodrigo Bustamante, médico del Área de Epidemiología del hospital, explicó que el día de ingreso “se le hicieron análisis de laboratorio y algunos parámetros resultaron compatibles con hantavirus”. Ese mismo sábado se confirmó el diagnóstico y quedó internado en Cuidados Intermedios.

El profesional indicó que el efectivo había recorrido la cascada Santa Ana, en la zona de la frontera con Chile, a mediados de enero. También había ido a pescar a Alicurá en febrero, aunque aclaró que este último sitio no representa tanto riesgo por tratarse de estepa. En cambio, detalló que el sector de la cascada Santa Ana “presenta mayor probabilidad de contagio por las características de la zona, ya que es selva valdiviana con vegetación más tupida y presencia de caña colihue”.

Ante la situación, el área de Epidemiología inició una investigación para reconstruir los movimientos del paciente, establecer el posible lugar de exposición al virus e identificar si existen otros riesgos asociados.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral aguda que se transmite principalmente por el contacto con secreciones de roedores silvestres, en especial el ratón colilargo. En su forma pulmonar puede evolucionar con rapidez y provocar complicaciones respiratorias graves.

Los síntomas iniciales suelen asemejarse a un cuadro gripal: fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Días después puede aparecer dificultad respiratoria, que puede progresar hacia el llamado síndrome cardiopulmonar por hantavirus, caracterizado por insuficiencia respiratoria, falla cardíaca y presión arterial muy baja. Sin tratamiento oportuno, el cuadro puede derivar en complicaciones severas e incluso la muerte.