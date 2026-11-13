La Noche de los Museos 2026 es este sábado: qué espacios participan y cómo viajar gratis

La 22ª edición se realizará este sábado 14 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, con más de 350 espacios culturales gratuitos y actividades entre las 19 y las 2. También habrá transporte público sin costo mediante el Pase Libre.
La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de La Noche de los Museos. Este sábado 14 de noviembre se realizará la 22ª edición del evento cultural, que contará con más de 350 espacios abiertos al público de manera gratuita, entre las 19 y las 2 de la madrugada.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Cultura porteño, superará la participación de las más de 320 instituciones que formaron parte de la edición de 2025 y ofrecerá una amplia agenda de propuestas para vecinos y turistas.
La programación incluirá muestras, recorridos guiados, espectáculos musicales, talleres, proyecciones, intervenciones artísticas y actividades inmersivas. El objetivo será acercar al público al patrimonio histórico y cultural de Buenos Aires a través de experiencias en distintos puntos de la Ciudad.
A lo largo de siete horas, los visitantes podrán ingresar a museos y espacios culturales, conocer colecciones especiales y participar de actividades que también se desarrollarán fuera de las instalaciones tradicionales.
Entre las propuestas previstas habrá presentaciones musicales, DJ, serenatas, espectáculos de magia, mapping, exhibiciones audiovisuales, espacios de creación y exploración, visitas guiadas y recorridos teatralizados.
La jornada también permitirá descubrir lugares menos conocidos y acceder a exposiciones y colecciones que forman parte de la identidad artística e histórica de la Ciudad.
Para facilitar el traslado entre los distintos espacios culturales, los asistentes podrán descargar un Pase Libre que permitirá utilizar gratuitamente diferentes medios de transporte público durante la jornada.
En el caso de los colectivos, el beneficio estará vigente desde las 18 del sábado hasta las 3 del domingo 15 de noviembre.
Los buses eléctricos funcionarán entre las 19 del sábado y las 3 de la madrugada del domingo. Su recorrido comenzará y finalizará en la Usina del Arte, con una frecuencia estimada de 15 minutos.
Por su parte, el sistema Ecobici ofrecerá cuatro viajes gratuitos de hasta 45 minutos por persona, dentro del mismo horario establecido para los buses eléctricos.
En cuanto al subte, las líneas B y D extenderán su servicio desde las 19 del sábado hasta las 2 del domingo. Las líneas A, C, E y H, junto con el Premetro, funcionarán desde las 19 hasta la finalización de sus respectivos servicios.
Línea B: Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Alem.
Línea D: Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral.
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