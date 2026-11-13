La Noche de los Museos 2026 es este sábado: qué espacios participan y cómo viajar gratis

Entre las propuestas previstas habrá presentaciones musicales, DJ, serenatas, espectáculos de magia, mapping, exhibiciones audiovisuales, espacios de creación y exploración, visitas guiadas y recorridos teatralizados.

La jornada también permitirá descubrir lugares menos conocidos y acceder a exposiciones y colecciones que forman parte de la identidad artística e histórica de la Ciudad.

Pase Libre: cómo viajar gratis durante el evento

Para facilitar el traslado entre los distintos espacios culturales, los asistentes podrán descargar un Pase Libre que permitirá utilizar gratuitamente diferentes medios de transporte público durante la jornada.

En el caso de los colectivos, el beneficio estará vigente desde las 18 del sábado hasta las 3 del domingo 15 de noviembre.

Los buses eléctricos funcionarán entre las 19 del sábado y las 3 de la madrugada del domingo. Su recorrido comenzará y finalizará en la Usina del Arte, con una frecuencia estimada de 15 minutos.

Por su parte, el sistema Ecobici ofrecerá cuatro viajes gratuitos de hasta 45 minutos por persona, dentro del mismo horario establecido para los buses eléctricos.

En cuanto al subte, las líneas B y D extenderán su servicio desde las 19 del sábado hasta las 2 del domingo. Las líneas A, C, E y H, junto con el Premetro, funcionarán desde las 19 hasta la finalización de sus respectivos servicios.

Las estaciones habilitadas para el horario extendido serán: