Nueva fórmula sanitizante contra el Covid 19 para el transporte público

El producto testeado es muy eficiente a bajas dosis de uso y tiene un óptimo nivel de penetración y efecto residual, explicaron los expertos del Malbrán, que fueron los que desarrollaron la fórmula de este producto sanitizante. Asimismo, aseguraron que no mancha, no posee olor fuerte y que no se inactiva por la luz solar, resultando de esta manera más amigable y duradero.

Hasta el momento solo se aplicó en el ferrocarril Mitre, pero el ministro de Transporte afirmó que será aplicada en todos los servicios y que comenzarán las pruebas de un producto similar esta semana para los aviones: "este tipo de producto va a ser de uso regular en todos los sistemas de transporte. Esta semana vamos a estar haciendo la prueba de otro producto en aviones, que esperamos tenga la misma eficacia que tiene este producto que elimina uno de los factores de riesgo que es la posibilidad de contagio por tacto".