Un choque fluvial partió en dos a un remolcador frente a Rosario

El remolcador HB Perseus chocó contra un buque de carga detenido en el Paraná, por lo que varias barcazas quedaron a la deriva y se frenó el tránsito fluvial.
El río Paraná volvió a quedar en el centro de la escena luego de un impactante choque entre dos embarcaciones frente a Rosario cunado un remolcador HB Perseus, de bandera boliviana, colisionó contra el buque de carga Ginga Bobcat, de origen panameño, y terminó prácticamente partido en dos por la violencia del impacto.
El accidente ocurrió mientras el remolcador navegaba aguas arriba empujando un convoy de barcazas. Según las primeras informaciones, el carguero se encontraba detenido sobre el canal principal cuando fue embestido por el HB Perseus, que no logró evitar la colisión.
Videos registrados desde otras embarcaciones muestran el momento previo al impacto y permiten escuchar las insistentes señales sonoras emitidas desde el buque carguero para advertir el peligro. Aun así, el choque fue inevitable.
Como consecuencia del impacto, varias barcazas se desprendieron del convoy y quedaron a la deriva en el río. La estructura del remolcador sufrió daños severos y debió ser reencauzada hacia una zona cercana a las islas para evitar mayores complicaciones.
El tránsito fluvial permaneció interrumpido durante aproximadamente una hora mientras se desarrollaban las maniobras de emergencia y hasta el momento no trascendió si huvo víctimas ni heridos de gravedad, aunque las autoridades continúan investigando qué provocó la falla de maniobra.
El episodio también volvió a poner el foco sobre el Ginga Bobcat. Según informó el diario La Capital, el mismo buque había protagonizado otra colisión apenas 12 días antes.
En aquella oportunidad, el carguero chocó contra un petrolero en el puerto de Campana mientras transportaba ácido sulfúrico hacia el Gran Rosario. Ese antecedente ahora genera interrogantes sobre las condiciones de navegación y los controles en una de las rutas fluviales más transitadas del país.
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