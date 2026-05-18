Un choque fluvial partió en dos a un remolcador frente a Rosario

Como consecuencia del impacto, varias barcazas se desprendieron del convoy y quedaron a la deriva en el río. La estructura del remolcador sufrió daños severos y debió ser reencauzada hacia una zona cercana a las islas para evitar mayores complicaciones.

El tránsito fluvial permaneció interrumpido durante aproximadamente una hora mientras se desarrollaban las maniobras de emergencia y hasta el momento no trascendió si huvo víctimas ni heridos de gravedad, aunque las autoridades continúan investigando qué provocó la falla de maniobra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2056122857944461809&partner=&hide_thread=false Choque entre Barcaza y Buque frente a Rosario...

El buque anclado estuvo tocando bocina durante 5 minutos, insólito. pic.twitter.com/pME6U20LCX — RosarioLaCiudad (@Rosariociudadok) May 17, 2026

El episodio también volvió a poner el foco sobre el Ginga Bobcat. Según informó el diario La Capital, el mismo buque había protagonizado otra colisión apenas 12 días antes.

buque-choque-2 El remolcador transportaba un convoy de barcazas cuando ocurrió la colisión.

En aquella oportunidad, el carguero chocó contra un petrolero en el puerto de Campana mientras transportaba ácido sulfúrico hacia el Gran Rosario. Ese antecedente ahora genera interrogantes sobre las condiciones de navegación y los controles en una de las rutas fluviales más transitadas del país.