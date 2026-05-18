"Mono" y "olor a negro": empresario chileno quedó preso en Brasil tras insultos racistas

La situación escaló cuando otro miembro de la tripulación le advirtió que podía ser bajado del vuelo. Lejos de calmarse, Naranjo respondió de forma burlona y continuó con los agravios. “A ti, negro, mono, no te conozco. Eres un mono… los negros, los monos, andan en los árboles”, afirmó mientras imitaba sonidos de simio.

Tras la denuncia formal, las autoridades brasileñas abrieron una investigación y ordenaron su detención preventiva cuando el empresario volvió a hacer escala en San Pablo después de regresar de Europa. El Ministerio de Justicia de Brasil informó además que el acusado habría intentado abrir una de las puertas de la aeronave durante el vuelo, motivo por el cual fue reducido por la tripulación.

Mientras avanza la causa judicial, la empresa pesquera Landees comunicó que apartó “formal y preventivamente” al ejecutivo de su cargo gerencial hasta que se esclarezca el episodio.

La legislación local considera estos delitos como imprescriptibles y no excarcelables bajo fianza. Además, pueden implicar penas de prisión y multas económicas. Según cifras difundidas por Latam, este tipo de casos pasó de 122 en 2023 a 280 durante el último año.