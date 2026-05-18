El Gran Premio Recoleta-Tigre revivió los orígenes del automovilismo argentino

El rol del ACA y la preservación histórica

Durante el evento, el presidente del ACA, César Carman, remarcó la importancia de mantener vigente la historia del automovilismo nacional. “A través de eventos como este, seguimos impulsando la conexión con una parte fundamental de nuestra identidad deportiva nacional”, sostuvo.

c7a505c7-2fb0-4e77-8e0b-368a04e6024c Familias y fanáticos del automovilismo siguieron de cerca el paso de autos históricos por distintos puntos del AMBA.

Además, señaló que junto al CAC existe “la misión permanente de proteger el patrimonio histórico automotor en la Argentina”.

El ACA también participó con unidades pertenecientes al Museo del Automóvil de su sede central sobre avenida Del Libertador.

fec8912c-e066-4e53-9929-1cdeb768f5f6 El ACA y el Club de Automóviles Clásicos encabezaron la reedición de una de las carreras más emblemáticas del país.

La jornada finalizó con la tradicional entrega de premios del CAC, donde fueron reconocidos los mejores vehículos, las tripulaciones y las presentaciones con vestimenta de época, uno de los sellos distintivos del evento.