Operaron otra vez a Bastian, el nene que sufrió un grave accidente en Pinamar

El procedimiento médico estuvo vinculado a la necesidad de volver a colocarle al niño una válvula para monitorear la presión endocraneana. Se trata de una cirugía considerada menor y que duró alrededor de una hora.

Embed

Había trascendido que los médicos comenzaron a retirar de manera progresiva la sedación para evaluar la respuesta de Bastian y analizar la posibilidad de extubarlo en las próximas horas. Los familiares contaron que el niño reaccionó a algunos estímulos, moviendo las manos y los pies. De todos modos, desde el equipo médico remarcaron que el cuadro sigue siendo crítico y que el pronóstico continúa reservado.

En este contexto, los doctores insistieron que el monitoreo permanente de la presión intracraneal resulta fundamental en esta etapa de su recuperación.

La causa judicial

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba el nene y su familia chocó contra una camioneta Amarok en la zona de médanos de La Frontera, Pinamar. La fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del niño, en la causa por lesiones culposas porque no habría respetado las medidas de seguridad.

En ese sentido, Morla consideró que la medida judicial resultó "un disparate".

Según la declaración de testigos, Jerez llevaba sobre su regazo al menor, ya que el vehículo cuenta con espacio para cuatro lugares. Había cinco personas a bordo y Bastian viajaba “a upa” de su padre.