Pinamar se endurece por las picadas en La Frontera: cuáles son las nuevas sanciones

El Municipio publicó un decreto luego de los últimos accidentes ocurridos en esa zona. La medida busca "poner un freno a las conductas imprudentes que ocurren cada verano". Cuánto costarán las multas.

Después de haber sido escenario de varios accidentes graves por las picadas de camionetas, cuatriciclos y UTVs en La Frontera, el municipio de Pinamar decidió endurecer los controles y las sanciones para regular el uso de ese sector turístico. Estas medidas se oficializaron mediante el Decreto N°0104/2026, firmado por el intendente Juan Ibarguren. Luego de que entrara en vigencia, se secuestraron 16 vehículos.

El objetivo de esta nueva norma es "poner un freno a las conductas imprudentes que ocurren cada verano y que ponen en riesgo tanto a quienes circulan en vehículos recreativos como a peatones, turistas y residentes".

la-frontera-aerea
El Municipio endureció los controles y sancionará fuerte a los conductores que provoquen incidentes en Pinamar.

Entre las disposiciones más relevantes, el municipio de Pinamar estableció que quienes corran picadas o hagan maniobras peligrosas serán sancionados con multas de entre $5.000.000 y $15.000.000. El monto de la sanción dependerá de la gravedad de la infracción, el riesgo generado y si hay reincidencia. Además, quienes provoquen accidentes deberán afrontar el pago de todos los gastos de salud y seguridad ocasionados por sus conductas imprudentes.

El jefe comunal advirtió también que las personas que intenten evitar los controles recibirán denuncias penales y junto a las autoridades judiciales y de seguridad se inhabilitarán las licencias de conducir de quienes infrinjan la ley.

Las nuevas reglas alcanzan a cualquier vehículo que pueda cometer una infracción. Estos serán secuestrados e incautados por las fuerzas de seguridad. El Municipio ya dispuso de seis operativos en accesos, egresos y todo el frente de ruta para reforzar los controles.

A través de la aprobación de esta norma, el intendente Ibarguren dijo: "No se va a permitir que una banda de inadaptados arruine la temporada de verano ni que unos pocos vivos perjudiquen a los turistas y residentes". Y agregó: “Si te crees que sos un capo por meterte en una propiedad privada a correr picadas, las vas a pagar. Si te parece piola darle un cuatriciclo o UTV a un menor de edad, hay consecuencias”.

