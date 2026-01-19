Villa Gesell: un hombre tuvo un brutal accidente con su cuatriciclo y está grave

cuatri El hombre de 27 años se accidentó este domingo y está en estado crítico.

El conductor perdió el control del vehículo y volcó dando varios tumbos lo que le produjo un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, con compromiso facial y politraumatismos severos.

Después del siniestro fue trasladado rápidamente en ambulancia al Hospital de Pinamar, donde quedó internado en estado crítico.

Esta madrugada, el hombre de 27 años de Guernica, fue derivado en helicóptero sanitario al hospital especializado de La Plata. Este procedimiento fue similar al que hicieron con el niño de 8 años que sufrió el accidente arriba de un UTV.

Durante este fin de semana, el Municipio de Villa Gesell realizó controles en los accesos de los médanos y secuestró verios vehículos.

"Estos controles están en el marco de la prevención. Van a continuar y serán mucho más efectivos si logramos la modificación de la Ley de Tránsito”, expresó el intendente Gustavo Barrera.