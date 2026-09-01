Paro de ATE en aeropuertos: cuándo será y qué vuelos podrían verse afectados

En ese sentido, ATE/ANAC reclamó que el incremento de la tasa aeroportuaria se destine también a fortalecer las áreas operativas, incluyendo a los bomberos aeronáuticos y al personal de Fiscalización. Para el gremio, la falta de respuestas a estos planteos llevó a profundizar el plan de lucha.

El coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, sostuvo que los reclamos "continúan sin una respuesta concreta que permita avanzar en su resolución" y advirtió que, frente a la falta de avances, el sindicato se ve obligado a profundizar las medidas de acción gremial.

La protesta comenzará el jueves 3 de septiembre, con una primera franja de 9 a 12 y una segunda de 18 a 21. El mismo esquema se repetirá el viernes 4 de septiembre, por lo que la medida tendrá una duración total de 48 horas, aunque las interrupciones de tareas estarán concentradas en esos horarios.

El paro tendrá alcance nacional y podría afectar las operaciones en los aeropuertos donde intervengan trabajadores de ANAC, incluidos Aeroparque y Ezeiza. Sin embargo, la medida no significa que todos los vuelos vayan a quedar cancelados o suspendidos, ya que la incidencia dependerá de cada operación y de las tareas involucradas.

ATE/ANAC indicó además que quedará garantizada la atención de vuelos en desarrollo, sanitarios y oficiales, por lo que el impacto sobre el resto de las operaciones dependerá de cómo se organice cada aeropuerto y de las decisiones que adopten las compañías aéreas.

Los pasajeros que tengan vuelos programados para el jueves o viernes deberán consultar previamente con la aerolínea el estado de su servicio, ya que podrían producirse demoras, cambios de horario o reprogramaciones como consecuencia de la medida de fuerza. La afectación estará concentrada en las franjas de 9 a 12 y de 18 a 21, aunque las consecuencias sobre la programación podrían extenderse a otros horarios dependiendo de cómo se reorganice la actividad.