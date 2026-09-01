Paro de ATE en aeropuertos: cuándo será y qué vuelos podrían verse afectados

Los trabajadores de ANAC realizarán una medida de fuerza de 48 horas este jueves y viernes. Reclaman aumentos salariales y más financiamiento para áreas operativas.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) realizará un paro nacional de 48 horas este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, en reclamo por la apertura de la paritaria sectorial, el cumplimiento de aumentos salariales y el financiamiento de tareas operativas en los aeropuertos. La medida podría generar demoras, reprogramaciones y modificaciones en vuelos comerciales en distintos puntos del país.
El esquema de protesta contempla dos franjas de tres horas por día, de 9 a 12 y de 18 a 21, durante ambas jornadas. El sindicato informó con anticipación el cronograma a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que las aerolíneas y los demás actores del sistema aeroportuario puedan tomar previsiones ante eventuales cambios en las operaciones.
Entre los principales reclamos del gremio se encuentra el pago de los aumentos acordados para conceptos extraparitarios, además de la apertura de una negociación paritaria específica para los trabajadores de ANAC. Según ATE, estos pedidos fueron planteados en distintas instancias de diálogo con el Gobierno, pero hasta el momento no obtuvieron una respuesta concreta.
Otro de los puntos centrales está relacionado con el financiamiento de las áreas operativas de los aeropuertos, especialmente del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de Fiscalización. Desde el sindicato sostienen que se necesitan recursos específicos para garantizar el funcionamiento de sectores considerados esenciales dentro de la actividad aeroportuaria.
En ese sentido, ATE/ANAC reclamó que el incremento de la tasa aeroportuaria se destine también a fortalecer las áreas operativas, incluyendo a los bomberos aeronáuticos y al personal de Fiscalización. Para el gremio, la falta de respuestas a estos planteos llevó a profundizar el plan de lucha.
El coordinador nacional de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, sostuvo que los reclamos "continúan sin una respuesta concreta que permita avanzar en su resolución" y advirtió que, frente a la falta de avances, el sindicato se ve obligado a profundizar las medidas de acción gremial.
La protesta comenzará el jueves 3 de septiembre, con una primera franja de 9 a 12 y una segunda de 18 a 21. El mismo esquema se repetirá el viernes 4 de septiembre, por lo que la medida tendrá una duración total de 48 horas, aunque las interrupciones de tareas estarán concentradas en esos horarios.
El paro tendrá alcance nacional y podría afectar las operaciones en los aeropuertos donde intervengan trabajadores de ANAC, incluidos Aeroparque y Ezeiza. Sin embargo, la medida no significa que todos los vuelos vayan a quedar cancelados o suspendidos, ya que la incidencia dependerá de cada operación y de las tareas involucradas.
ATE/ANAC indicó además que quedará garantizada la atención de vuelos en desarrollo, sanitarios y oficiales, por lo que el impacto sobre el resto de las operaciones dependerá de cómo se organice cada aeropuerto y de las decisiones que adopten las compañías aéreas.
Los pasajeros que tengan vuelos programados para el jueves o viernes deberán consultar previamente con la aerolínea el estado de su servicio, ya que podrían producirse demoras, cambios de horario o reprogramaciones como consecuencia de la medida de fuerza. La afectación estará concentrada en las franjas de 9 a 12 y de 18 a 21, aunque las consecuencias sobre la programación podrían extenderse a otros horarios dependiendo de cómo se reorganice la actividad.
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