Video: apareció un puma en un barrio privado de Escobar y quedó filmado

El animal fue visto durante la madrugada del domingo cerca del Náutico Country Club y las autoridades activaron un operativo de seguimiento. Qué deben hacer los habitantes de la zona ante un nuevo avistamiento.
La aparición de un puma en un barrio privado de Escobar generó preocupación entre vecinos y autoridades, luego de que fuera registrado por cámaras de seguridad durante la madrugada del domingo. El episodio ocurrió cerca de la 1.50 en una zona detrás del Náutico Country Club, en las inmediaciones de la calle Manny y el fondo de la avenida Kennedy. Organismos provinciales y municipales realizan tareas de monitoreo para intentar localizar al felino.
Según informó el área de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, el puma fue detectado “merodeando el sector externo del tejido perimetral, a la altura de la unidad funcional 615”. Las autoridades del barrio aclararon que el animal nunca ingresó al predio y que logró alejarse hacia un sector de campo abierto después de que se activaran los altavoces de disuasión desde el centro de monitoreo. Además, señalaron que se reforzaron las medidas preventivas y la vigilancia en las zonas cercanas.
Aunque hasta el momento no hubo nuevos avistamientos, el episodio provocó inquietud entre los habitantes del lugar, debido a la cercanía del animal con viviendas y espacios transitados durante el fin de semana. Especialistas recordaron que el puma es una especie autóctona de la provincia de Buenos Aires y que puede desplazarse largas distancias en busca de alimento o refugio.
También remarcaron que se trata de un felino de hábitos nocturnos que suele evitar el contacto con personas. El seguimiento del caso quedó a cargo de Fauna Silvestre de la Provincia, la Policía Rural, Defensa Civil, Zoonosis del Municipio y la Fundación Temaikén.
Las autoridades pidieron mantener la calma en caso de volver a ver al puma y evitar cualquier intento de acercamiento, persecución o captura del animal. Asimismo, recomendaron dar aviso inmediato a los organismos oficiales para activar el protocolo de seguimiento.
Para reportar un avistamiento, los vecinos pueden comunicarse con Flora y Fauna bonaerense (221 353 3702), Defensa Civil (103 o 11 3554 6825) o mediante el sistema municipal “Ojos y Oídos en Alerta” de Escobar.
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