Video: apareció un puma en un barrio privado de Escobar y quedó filmado

También remarcaron que se trata de un felino de hábitos nocturnos que suele evitar el contacto con personas. El seguimiento del caso quedó a cargo de Fauna Silvestre de la Provincia, la Policía Rural, Defensa Civil, Zoonosis del Municipio y la Fundación Temaikén.

Qué hacer ante un nuevo avistamiento

Las autoridades pidieron mantener la calma en caso de volver a ver al puma y evitar cualquier intento de acercamiento, persecución o captura del animal. Asimismo, recomendaron dar aviso inmediato a los organismos oficiales para activar el protocolo de seguimiento.

Para reportar un avistamiento, los vecinos pueden comunicarse con Flora y Fauna bonaerense (221 353 3702), Defensa Civil (103 o 11 3554 6825) o mediante el sistema municipal “Ojos y Oídos en Alerta” de Escobar.