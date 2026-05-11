Los famosos convocaron a la Marcha Federal Universitaria

En el mismo, los artistas y personas destacadas de la cultura hicieron eco del reclamo de los docentes, destacando la importancia de mantener una educación pública de calidad. La marcha se realizará este martes 12 de mayo desde las 14 h en Av. de Mayo y Salta y se espera que la misma sea replicada en distintas provincias.

El objetivo principal de la convocatoria es exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y una recomposición salarial para el personal docente y no docente, frente a la sostenida pérdida del poder adquisitivo. Según los datos, los salarios perdieron un 43,2% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023.__IP__

El incumplimiento de esta ley no solo afecta a las aulas, sino que podría afectar al sector de salud pública. De hecho, la directora del Instituto de Oncología Ángel Roffo, Roxana del Águila, advirtió que la falta de presupuesto pone en riesgo la atención de 110 mil pacientes.