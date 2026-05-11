Causa Maradona: declaran dos médicos y un profesional cercano al "10"

Además, lo calificó de paciente "sumamente crítico y complicado", al tiempo que le pidió viajar a Cuba para rehabilitarse. Según citó, en 2004 se acercó por decisión propia a la clínica Suizo Argentina, donde estaba internado, para visitarlo.

image Causa Maradona: nueva audiencia.

Schiter sostuvo que, cuando asistió a la Clínica Olivos, propuso que Diego Armando Maradona fuera trasladado a un centro de rehabilitación tras la operación por el hematoma subdural, aunque luego fue derivado a Tigre: "Entendí que Swiss Medical respaldó mi posición. Después les dije que estaba a disposición para lo que necesiten".

"Una internación domiciliaria es llevar el hospital a la casa. Me reuní con el director del sanatorio, pero no pude ver a Diego. Además, les propuse la opción de que haya acompañantes terapéuticos", explicó.

En ese caso, destacó: "Pondría enfermeros las 24 horas, un médico, un cardiólogo. Que el paciente sea tratado bajo un abordaje multidisciplinario. Le habría hecho análisis de sangre, hubiera pedido un electrocardiógrafo, un saturómetro y un equipo de ventilación no invasiva".

El 25 de noviembre de 2020, el profesional se enteró del fallecimiento por un llamado de Claudia Villafañe, quien le solicitó que sea "veedor" en la autopsia, operación en la que señaló que el difunto tenía "los pulmones edematizados y congestionados" a causa de una "insuficiencia cardíaca", mientras el corazón se encontraba "agrandado" y las "paredes dilatadas".

Podría compadecer Leopoldo Luque

Por su parte, Leopoldo Luque podría comparecer una vez más tras pedirles la palabra a los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes le respondieron que lo hará “en el momento oportuno”.

Además del exmédico personal de Maradona, se encuentran acusados por su deceso la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; y el clínico Pedro Di Spagna.