Imputan al piloto del helicóptero que cayó sobre canchas de tenis en Palermo

Según informaron fuentes oficiales, la Unidad de Flagrancia Norte imputó al piloto por lesiones culposas, luego de que cuatro personas resultaran heridas, tres de ellas ocupantes de la aeronave. Desde el Hospital Fernández indicaron que el hombre de 46 años, internado por politraumatismos, fue sometido a un test de alcoholemia para aportar más información a la investigación.

Se trata de Maximiliano Ezequiel Leombruni, de 46 años y con domicilio en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Conforme a la investigación realizada por la Agencia NA, en 2008, a través del Decreto 999/2008, se dieron a conocer las promociones en el Ejército, donde Leombruni pasó a ser subteniente en el cuerpo de comando de armas.

Acerca de su presente, se supo que su ocupación está asociado al servicio de transporte aéreo de pasajeros, actividad que estaba realizando en la jornada del jueves antes de la caída de la aeronave.

Tanto el piloto, como los otros dos ocupantes, identificados como C.P., de 32 años, y G.A.T. se encuentran internados en observación en el Hospital Fernández.

Desde el club de tenis señalaron que el establecimiento reabrió sus puertas únicamente para colaborar con la recopilación de información. Según la primera hipótesis, el helicóptero habría sufrido un desperfecto en el motor, lo que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia sobre las canchas.

Las pericias están a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de la Junta de Seguridad del Ministerio de Transporte.