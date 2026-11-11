Paro de subtes y premetro este jueves: a qué hora comenzará y cuál es el motivo

Además, reclamaron que se cumplan las normativas vigentes y exigieron el retiro definitivo del asbesto de la red, la renovación de las formaciones contaminadas y la incorporación de todos los trabajadores, tanto activos como jubilados, al Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR).

Entre sus pedidos también incluyeron una reducción de la jornada laboral para disminuir el tiempo de exposición al mineral.

La respuesta de Emova

Por su parte, la empresa concesionaria Emova expresó su pesar por el fallecimiento de Oscar Bauer, quien trabajó como operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024.

"Desde Emova lamentamos el fallecimiento de Oscar Bauer, quien se desempeñó como operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta jubilación en agosto de 2024. Hacemos extensivo nuestro acompañamiento a sus familiares y allegados", señalaron.

Asimismo, la compañía aseguró que continúa desarrollando un plan integral de desasbestizado en toda la red, mediante una mesa interdisciplinaria en la que participan representantes gremiales y organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En relación con las condiciones ambientales, Emova indicó que se realizaron más de 5.000 controles de calidad del aire en los distintos espacios laborales del subte y que los resultados obtenidos se encuentran dentro de parámetros considerados adecuados para la salud. Según precisó, los estudios están a cargo de instituciones y laboratorios especializados, convalidados por la Agencia de Protección Ambiental porteña.

Finalmente, la empresa sostuvo que las instalaciones del subterráneo cumplen con las exigencias de seguridad establecidas por las normas vigentes y respaldadas por criterios científicos y técnicos.