Anuncian un paro nacional universitario: "Por nuestro presente, por nuestro futuro"

Gremios convocaron a un paro nacional para el próximo 12 de agosto. Denuncian que el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario, una cautelar judicial sobre salarios y el acuerdo por los fondos destinados a los hospitales universitarios.
El próximo miércoles 12 de agosto los Gremios y Federaciones del sistema universitario argentino realizarán un paro total de actividades en todo el país, en respuesta al triple incumplimiento por parte del Gobierno Nacional: no aplica Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso; tampoco la cautelar de la justicia sobre salarios y becas; y ni siquiera cumple el acuerdo firmado por ellos mismos sobre las partidas destinadas a gastos de funcionamiento de los Hospitales Universitarios.
El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci aseguró al respecto: “La total indiferencia del Gobierno de Milei frente a los múltiples reclamos pendientes de las universidades nacionales, parece no tener límites. Se enfrentan a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de las Universidad pública. Al Congreso Nacional que hace casi 300 días votó la Ley de Financiamiento Universitario y que aún no ejecuta. A la justicia al desobedecer la cautelar que dejó en pie la Corte Suprema y los obliga a actualizar los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras universitarios a noviembre de 2023. En definitiva, tenemos un gobierno que le da la espalda a la democracia y se cree con la potestad de decidir qué ley se cumple y que ley no”.
Y agregó: “Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio y al que nos empujó el Gobierno. Yo como docente, al igual que nuestros compañeros y compañeras, no queremos estar reclamando en la calle ni dejando de dar clases por un paro de actividades. Queremos estar en el aula frente a los estudiantes. Queremos estar en las cátedras, haciendo investigación o enseñando y asistiendo en nuestros hospitales. Pero nos han empujado a esto ya que aún seguimos sin cobrar lo que el estado de derecho ya sentenció que nos corresponde. No lo vamos a permitir y tampoco nos van a hacer bajar los brazos”.
comentar