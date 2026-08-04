Puertos: el Gobierno llegó a un acuerdo con los prácticos y se levantó el paro

Con la firma del acta y el compromiso de mantener abierto el canal de negociación, los prácticos retomarán la prestación regular de sus servicios en los puertos de manera inmediata mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa técnica instalada. "Alivio", fue lo que se limitaron a decir desde el sector a la agencia Noticias Argentinas ante la postura del Ejecutivo. El parate en los puertos representaba una pérdida de más de US$4,5 millones diarios para el campo.

El origen del conflicto

El conflicto comenzó cuando se publicó el Decreto 690/2026 impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La nueva normativa se eximía de contratar prácticos a capitanes extranjeros con experiencia, ampliaba las dimensiones de los barcos para los cuales es obligatorio requerir asistencia, eliminaba el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico y habilitaba a Prefectura a prestar el servicio, entre otras modificaciones. La normativa derogaba la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial.

El texto oficial también suprimía la segmentación por tramos geográficos —que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido—, flexibilizaba los traslados del personal y ampliaba las exenciones de contratación para determinados buques.

“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, había dicho Sturzenegger al momento de explicar los cambios.