Desde el celular: así podrán denunciar infracciones de tránsito en Mendoza

"Fortalecer la participación ciudadana en las políticas de seguridad vial". Esa fue la definición utilizada por el Gobierno mendocino para presentar la iniciativa.

Qué se podrá denunciar

Entre las situaciones que podrán registrarse figuran maniobras peligrosas, exceso de velocidad, uso del teléfono celular durante la conducción, falta de cinturón de seguridad, transporte indebido de personas y otras conductas contempladas en la legislación vigente.

Para enviar el material será necesario consignar nombre, apellido y correo electrónico. Los hechos deberán haber ocurrido dentro de Mendoza y los datos personales del remitente permanecerán protegidos.

El Ejecutivo también informó que trabaja en una segunda etapa del sistema, prevista para agosto, que incorporará la aplicación Mendoza × Mí. Esa versión incluirá herramientas para verificar automáticamente la ubicación, la fecha, la hora y otros metadatos de cada registro antes de su eventual utilización.