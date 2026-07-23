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Desde el celular: así podrán denunciar infracciones de tránsito en Mendoza

La provincia lanzó "Modo Testigo", un sistema para recibir fotos y videos de conductas de riesgo en la vía pública el cual, en esta primera etapa, el material tendrá fines preventivos y no generará multas.

El Gobierno de Mendoza lanzó Modo Testigo, una herramienta mediante la cual los ciudadanos podrán enviar fotografías y videos de infracciones de tránsito observadas en calles y rutas de la provincia. La medida comenzará a funcionar a través de un canal oficial de WhatsApp y forma parte de una estrategia orientada a la prevención de siniestros viales.

De acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo provincial, durante esta primera etapa el contenido recibido no dará lugar a sanciones. Las imágenes serán utilizadas con fines de concientización mientras continúa el desarrollo de la plataforma definitiva.

La primera etapa será preventiva

El programa fue reglamentado mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial de la provincia cuyana. El material enviado será recibido por la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia, donde será analizado antes de una eventual difusión.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus.

La Provincia señaló que las publicaciones preservarán la identidad de las personas involucradas y remarcó que el objetivo inicial es promover conductas responsables al volante.

"Fortalecer la participación ciudadana en las políticas de seguridad vial". Esa fue la definición utilizada por el Gobierno mendocino para presentar la iniciativa.

Qué se podrá denunciar

Entre las situaciones que podrán registrarse figuran maniobras peligrosas, exceso de velocidad, uso del teléfono celular durante la conducción, falta de cinturón de seguridad, transporte indebido de personas y otras conductas contempladas en la legislación vigente.

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Para enviar el material será necesario consignar nombre, apellido y correo electrónico. Los hechos deberán haber ocurrido dentro de Mendoza y los datos personales del remitente permanecerán protegidos.

El Ejecutivo también informó que trabaja en una segunda etapa del sistema, prevista para agosto, que incorporará la aplicación Mendoza × Mí. Esa versión incluirá herramientas para verificar automáticamente la ubicación, la fecha, la hora y otros metadatos de cada registro antes de su eventual utilización.

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