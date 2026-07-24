Cerrarán durante 24 horas ambas manos de la autopista Dellepiane por obras

La nueva pasarela a la altura de la calle Albariño permitirá conectar de forma segura ambos lados de la traza y facilitará el acceso a la futura estación del Metrobús que se ubicará en el centro de las dos manos.
El Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño informó que Autopistas Urbanas (AUSA) cerrará por 24 horas ambas manos de la autopista Dellepiane, entre las avenidas Argentina y Escalada, para montar una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Albariño.
La restricción será desde este sábado 25 de julio a las 15 y hasta la misma hora del domingo 26. Según explica el comunicado oficial, el corte es necesario para avanzar con el plan de obras que AUSA está ejecutando en la Dellepiane, en el sur de la Capital.
Como alternativa, todo el tránsito que circule por la vía rápida será desviado hacia las colectoras. Quienes deseen evitar la zona de obra podrán utilizar la Autopista Perito Moreno para conectar la autopista 25 de Mayo con la avenida General Paz.
La nueva pasarela a la altura de la calle Albariño permitirá conectar de forma segura ambos lados de la traza y facilitará el acceso a la futura estación del Metrobús que se ubicará en el centro de las dos manos. Contará con rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida y cochecitos de bebé.
El operativo previsto consiste en posicionar una grúa de gran porte sobre la autopista para montar las dos vigas principales de la pasarela. Cada una pesa 150 toneladas aproximadamente y tiene 25,80 metros de largo por 4,50 metros de ancho.
Estos trabajos, afirma el ministerio, “se enmarcan en el proyecto que busca convertir a la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la ciudad”. En este sentido, agrega, ya se instalaron las vigas para abrir una pasarela peatonal de características similares a la altura de la calle Basualdo.
También se habilitaron la pasarela peatonal Piedra Buena y el nuevo puente vehicular de la calle Río Negro, y se inauguró la nueva colectora norte, que incorporó un nuevo acceso a la autopista a la altura de Piedra Buena.
En paralelo, continúan los trabajos para extender las colectoras norte y sur entre Piedra Buena y Rucci, con el objetivo de dar continuidad a su recorrido por debajo de las vías del Ferrocarril Belgrano Sur y de la calle Río Negro. Mientras la colectora norte ya se encuentra operativa, la Ciudad anticipó que la colectora sur será habilitada durante el próximo mes.
Otro de los ejes centrales del proyecto será la construcción de un corredor exclusivo para colectivos ubicado en el centro de la autopista. Este Metrobús tendrá doble sentido de circulación, contará con seis paradores centrales y se extenderá desde Piedra Buena hasta conectarse con el corredor de la autopista 25 de Mayo. El trazado estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón para mejorar la seguridad vial y agilizar el servicio.
Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, todas estas intervenciones forman parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, un programa destinado a optimizar la circulación en uno de los corredores más transitados del sur porteño. El proyecto apunta a beneficiar a los aproximadamente 200.000 vehículos que utilizan diariamente esta red vial, mejorar la calidad de vida de 63.000 vecinos y reducir los tiempos de viaje para unos 15.000 usuarios del transporte público.
comentar