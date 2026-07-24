Cerrarán durante 24 horas ambas manos de la autopista Dellepiane por obras

El operativo previsto consiste en posicionar una grúa de gran porte sobre la autopista para montar las dos vigas principales de la pasarela. Cada una pesa 150 toneladas aproximadamente y tiene 25,80 metros de largo por 4,50 metros de ancho.

Estos trabajos, afirma el ministerio, “se enmarcan en el proyecto que busca convertir a la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la ciudad”. En este sentido, agrega, ya se instalaron las vigas para abrir una pasarela peatonal de características similares a la altura de la calle Basualdo.

También se habilitaron la pasarela peatonal Piedra Buena y el nuevo puente vehicular de la calle Río Negro, y se inauguró la nueva colectora norte, que incorporó un nuevo acceso a la autopista a la altura de Piedra Buena.

En paralelo, continúan los trabajos para extender las colectoras norte y sur entre Piedra Buena y Rucci, con el objetivo de dar continuidad a su recorrido por debajo de las vías del Ferrocarril Belgrano Sur y de la calle Río Negro. Mientras la colectora norte ya se encuentra operativa, la Ciudad anticipó que la colectora sur será habilitada durante el próximo mes.

Otro de los ejes centrales del proyecto será la construcción de un corredor exclusivo para colectivos ubicado en el centro de la autopista. Este Metrobús tendrá doble sentido de circulación, contará con seis paradores centrales y se extenderá desde Piedra Buena hasta conectarse con el corredor de la autopista 25 de Mayo. El trazado estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón para mejorar la seguridad vial y agilizar el servicio.

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, todas estas intervenciones forman parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, un programa destinado a optimizar la circulación en uno de los corredores más transitados del sur porteño. El proyecto apunta a beneficiar a los aproximadamente 200.000 vehículos que utilizan diariamente esta red vial, mejorar la calidad de vida de 63.000 vecinos y reducir los tiempos de viaje para unos 15.000 usuarios del transporte público.