La PROCELAC detectó movimientos por casi US$ 70 millones en criptomonedas a través de Binance y señaló que los fondos tendrían origen en actividades delictivas en Chile; el juez Daniel Rafecas debe resolver si acepta la investigación.
Una pareja de ciudadanos venezolanos nacionalizados argentinos fue denunciada por presuntamente lavar US$ 69,7 millones provenientes del crimen organizado chileno mediante operaciones con criptomonedas en la plataforma Binance. La maniobra habría sido realizada entre enero de 2021 y abril de 2025, principalmente a través de la stablecoin USDT.
La presentación fue realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Diego Velasco, a partir de un reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF). El expediente llegó al Juzgado Federal N°3, encabezado por Daniel Rafecas, quien todavía debe decidir si acepta la competencia para investigar el caso.
Los denunciados son Luis S., de 39 años, y su pareja, Rebeca E., de 42. Según la presentación, él figura registrado ante ARCA en el rubro de servicios no clasificados previamente y sería empleado de YPF, de acuerdo con sus registros previsionales. Ella, por su parte, está inscripta como monotributista en el rubro de ventas por internet desde comienzos de noviembre de este año.
De acuerdo con la denuncia, ambos habrían canalizado fondos de origen y destino incierto por un total de US$ 69.779.350,75 en ingresos y US$ 69.778.186,37 en egresos. Los movimientos se habrían desarrollado durante cuatro años y tendrían como punto de partida actividades delictivas en Chile, vinculadas con lavado de dinero, extorsión y asociación ilícita.
La mayor parte de las operaciones investigadas corresponde a Rebeca E. Según el relevamiento de la UIF, habría recibido 3.184 depósitos de 209 contrapartes distintas y realizado 41.692 operaciones de egreso a favor de otras 1.495 personas o entidades. En el caso de Luis S., se identificaron 412 depósitos provenientes de 47 contrapartes y 1.021 egresos destinados a 312 contrapartes.
La investigación también apunta a un sistema de remesas que habría permitido recuperar o transferir los fondos. Entre las herramientas mencionadas aparece TakiSend, un sitio web que ya fue eliminado y que tenía como dato de contacto un número telefónico chileno. El nombre estaría relacionado con otro ciudadano venezolano vinculado a Rebeca E. y radicado en Santiago de Chile, titular de una empresa en Florida, Estados Unidos.
Además, fue investigada otra supuesta firma de remesas que anunciaba operaciones entre la Ciudad de Buenos Aires y Santiago. Los investigadores también detectaron movimientos migratorios de la pareja hacia Paraguay y el uso de redes privadas virtuales (VPN) para conectarse desde distintas ubicaciones.
En ese relevamiento se identificaron 17 dispositivos y conexiones a direcciones IP correspondientes a 29 ubicaciones diferentes, además de seis configuraciones de idioma. Entre los países registrados aparecen Argentina, Paraguay, Francia, Singapur, Estados Unidos y Bangladesh.
A partir del reporte de la UIF y de sus propias tareas de investigación, el fiscal Velasco solicitó una serie de medidas para reconstruir el circuito financiero. Entre ellas, requirió información al Banco Central, ARCA, Binance y otras plataformas de criptomonedas, además de la intervención de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad y de casi una decena de entidades bancarias en las que habría operado la pareja.
El expediente había sido enviado originalmente al fuero en lo penal económico durante 2025, debido a la naturaleza internacional de las operaciones investigadas. Sin embargo, a comienzos de noviembre, el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, se declaró incompetente y remitió la causa a los tribunales federales de Comodoro Py.
En su resolución, Amarante sostuvo que de los hechos denunciados no surgía la investigación de una infracción tributaria, de la seguridad social, aduanera o cambiaria, ni de otra figura legal asignada específicamente a ese fuero. Por ese motivo, el expediente fue enviado por sorteo al juzgado de Rafecas el jueves 19 de este mes, donde permanece a la espera de una definición sobre su competencia.
Por el momento, la causa continúa sin imputados formales y está caratulada como NN, pese a que la denuncia identifica a la pareja y describe los movimientos financieros bajo sospecha.
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