La mayor parte de las operaciones investigadas corresponde a Rebeca E. Según el relevamiento de la UIF, habría recibido 3.184 depósitos de 209 contrapartes distintas y realizado 41.692 operaciones de egreso a favor de otras 1.495 personas o entidades. En el caso de Luis S., se identificaron 412 depósitos provenientes de 47 contrapartes y 1.021 egresos destinados a 312 contrapartes.

Las presuntas rutas para mover el dinero

La investigación también apunta a un sistema de remesas que habría permitido recuperar o transferir los fondos. Entre las herramientas mencionadas aparece TakiSend, un sitio web que ya fue eliminado y que tenía como dato de contacto un número telefónico chileno. El nombre estaría relacionado con otro ciudadano venezolano vinculado a Rebeca E. y radicado en Santiago de Chile, titular de una empresa en Florida, Estados Unidos.

Además, fue investigada otra supuesta firma de remesas que anunciaba operaciones entre la Ciudad de Buenos Aires y Santiago. Los investigadores también detectaron movimientos migratorios de la pareja hacia Paraguay y el uso de redes privadas virtuales (VPN) para conectarse desde distintas ubicaciones.

TakiSend, la plataforma mencionada en la denuncia.

En ese relevamiento se identificaron 17 dispositivos y conexiones a direcciones IP correspondientes a 29 ubicaciones diferentes, además de seis configuraciones de idioma. Entre los países registrados aparecen Argentina, Paraguay, Francia, Singapur, Estados Unidos y Bangladesh.

A partir del reporte de la UIF y de sus propias tareas de investigación, el fiscal Velasco solicitó una serie de medidas para reconstruir el circuito financiero. Entre ellas, requirió información al Banco Central, ARCA, Binance y otras plataformas de criptomonedas, además de la intervención de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad y de casi una decena de entidades bancarias en las que habría operado la pareja.

El recorrido judicial de la denuncia

El expediente había sido enviado originalmente al fuero en lo penal económico durante 2025, debido a la naturaleza internacional de las operaciones investigadas. Sin embargo, a comienzos de noviembre, el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, se declaró incompetente y remitió la causa a los tribunales federales de Comodoro Py.

En su resolución, Amarante sostuvo que de los hechos denunciados no surgía la investigación de una infracción tributaria, de la seguridad social, aduanera o cambiaria, ni de otra figura legal asignada específicamente a ese fuero. Por ese motivo, el expediente fue enviado por sorteo al juzgado de Rafecas el jueves 19 de este mes, donde permanece a la espera de una definición sobre su competencia.

Por el momento, la causa continúa sin imputados formales y está caratulada como NN, pese a que la denuncia identifica a la pareja y describe los movimientos financieros bajo sospecha.