Axel Kicillof: "Destruir el Estado es destruir la perspectiva de una vida mejor"

“A los desafíos que ya estaba enfrentando nuestra sociedad, se sumaron todos los problemas que genera la deserción y la ausencia de un Gobierno nacional que se propone destruir al Estado”, sostuvo Kicillof al encabezar la 6° Jornada Provincial de Salud Mental.

En esa línea, el gobernador señaló que el modelo libertario de la motosierra es un “ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses en los hospitales públicos”.

“Destruir el Estado es destruir el futuro y la perspectiva de una vida mejor”, subrayó Kicillof en su discurso.

El acto se llevó a cabo en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique”, donde Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; y el intendente local, Mario Secco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1976321955516076510&partner=&hide_thread=false En la Provincia de Buenos Aires vamos en sentido contrario y convertimos a la salud mental en un eje central de nuestras políticas, con inversión y un cambio de paradigma para transformar la atención.



El nuevo edificio que estamos construyendo para el Centro Comunitario de Salud… pic.twitter.com/odMnNFEsrJ — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 9, 2025

Ferraresi y Taiana encabezaron un acto en Avellaneda

En un Polideportivo Gatica repleto, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recibió al primer candidato de la lista de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana.

En su discurso, Taiana destacó que: "El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha demostrado que se puede trabajar de otra manera y que hay otra Argentina posible. El modelo de país de Milei es inviable y no lo va a aceptar el pueblo. Por eso el 26 de octubre vamos a darle una nueva derrota y vamos a demostrar que la mayoría de la Argentina nos acompaña y que hay otro modelo. Ese día vamos a pararlo y desde allí construir los acuerdos y alianzas que pongan en marcha el modelo que llevaremos adelante desde 2027".

Por su parte, Ferraresi recordó que:"Perón siempre planteaba que la lucha era un proceso permanente, por eso todos tenemos que ser parte de la gesta para volver al gobierno". Y agregó: "Cuando decían que les íbamos a sacar el cuerpo a esta elección, los intendentes se lo ponemos más que nunca. Con Axel mostramos que hay una manera distinta de gobernar: un gobierno eficaz, con déficit 0 y obra pública".

Del acto participaron también la jefa de Gabinete local, Magdalena Sierra, la diputada provincial electa Romina Barreiro, además de otros dirigentes y funcionarios provinciales y locales.