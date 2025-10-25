Pilar: suspenden actividades en un country por la presencia de un animal salvaje

El aviso a los vecinos se dio este viernes mediante un comunicado interno que advertía sobre la presencia de un “animal no identificado y de cierto porte”. De inmediato, las autoridades del country activaron medidas preventivas que regirán durante todo el fin de semana.

Entre las disposiciones se destacan la suspensión de la colonia recreativa y de las escuelas de golf y tenis de menores, además de restringir el uso de las canchas deportivas y del gimnasio. También se recomendó no sacar mascotas y que los niños que viajan a jugar a otros clubes sean acompañados por sus padres hasta el micro.

A los socios se les sugirió además trasladar al personal doméstico desde y hasta la portería, para evitar que caminen solos por las calles internas del predio.

Un antecedente

El episodio recuerda al ocurrido a mediados de septiembre en Pilar del Este, a pocos kilómetros de allí, donde también se reportó la presencia de un puma en el barrio Los Jazmines. En aquella oportunidad, pese a un operativo con drones, Policía Rural y personal de Fauna, el animal nunca fue hallado.

Las autoridades locales aún analizan las imágenes y no descartan que se trate del mismo ejemplar que habría recorrido la zona semanas atrás. Mientras tanto, en Mayling, la consigna es clara: precaución y vigilancia permanente hasta que se confirme el origen del misterioso visitante.