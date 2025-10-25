Pilar: suspenden actividades en un country por la presencia de un animal salvaje

Los vecinos de un country fueron alertados por la presencia de un animal salvaje dentro del predio. Las cámaras de seguridad registraron la silueta de un felino de gran porte.
Momentos de sorpresa y preocupación se viven por estas horas en el club de campo Mayling, en Pilar, tras la aparición de un animal salvaje dentro del perímetro del barrio cerrado. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se trataría de un felino de gran tamaño, posiblemente un puma o un gato montés.
El aviso a los vecinos se dio este viernes mediante un comunicado interno que advertía sobre la presencia de un “animal no identificado y de cierto porte”. De inmediato, las autoridades del country activaron medidas preventivas que regirán durante todo el fin de semana.
Entre las disposiciones se destacan la suspensión de la colonia recreativa y de las escuelas de golf y tenis de menores, además de restringir el uso de las canchas deportivas y del gimnasio. También se recomendó no sacar mascotas y que los niños que viajan a jugar a otros clubes sean acompañados por sus padres hasta el micro.
A los socios se les sugirió además trasladar al personal doméstico desde y hasta la portería, para evitar que caminen solos por las calles internas del predio.
El episodio recuerda al ocurrido a mediados de septiembre en Pilar del Este, a pocos kilómetros de allí, donde también se reportó la presencia de un puma en el barrio Los Jazmines. En aquella oportunidad, pese a un operativo con drones, Policía Rural y personal de Fauna, el animal nunca fue hallado.
Las autoridades locales aún analizan las imágenes y no descartan que se trate del mismo ejemplar que habría recorrido la zona semanas atrás. Mientras tanto, en Mayling, la consigna es clara: precaución y vigilancia permanente hasta que se confirme el origen del misterioso visitante.
