Pompeya: el Gobierno de la Ciudad desalojó la "Galería del terror"

Fuentes oficiales informaron que el procedimiento se realizó en el inmueble, emplazado en la avenida Sáenz 1169, la arteria principal del barrio porteño de Nueva Pompeya.

image

En el operativo participaron efectivos de la Policía y Bomberos de la Ciudad, junto con personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y Emergencias, la Agencia de Protección Ambiental y Defensa Civil.

Durante el operativo las autoridades hallaron comercios usurpados por familias que dormían en esos lugares, además de guardar carros de vendedores y cartoneros.

Mientras que también se corroboraron delitos contra la salud, evasión tributaria, falsificación de marcas y encubrimiento con fines lucrativos.

Embed Desalojo número 477: El gobierno de la Ciudad liberó la "Galería del terror" de Nueva Pompeya, que estaba usurpada hace 20 años



https://t.co/PTJtU27PSv



Mandá tu video acá https://t.co/HR7dmEC1Po pic.twitter.com/XBtTpDYpye — SM Noticias (@SMnoticias) October 30, 2025

En este sentido, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que “las usurpaciones” causan “inseguridad y desorden”, motivo por el que “los vecinos merecen vivir con tranquilidad”: “Tenemos que cuidar a la gente que está dentro de la ley”.

En este contexto, once megaoperativos se llevaron a cabo para desalojar más de 17 mil manteros en los barrios de Balvanera, Chacarita, Parque Patricios, Liniers, Parque Saavedra, Flores, Parque Centenario y Constitución.

El desalojo, que se convirtió en el número 477 en la actual gestión, fue ordenado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 35, a cargo de Celsa Ramírez.