Por la alta inflación, cayó un 8% la venta de medicamentos

Desde el 1º de enero, los medicamentos ya aumentaron un 8%, por encima largamente de la inflación, que fue del 2,9%- y las compras cayeron en igual porcentaje, debido a que la población no utiliza ocho de cada cien recetas por no poder pagar los valores.

Según afirmó el titular del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos, Claudio Ucchino, “el segmento de los adultos mayores afronta una situación muy preocupante, ya que cuando vienen al mostrador optan por llevar una o dos recetas de las cinco que les prescribieron, porque muchas no tienen cobertura del 100 por ciento, y esto provoca que “interrumpan sus tratamientos o que espacien las dosis de un mes a dos meses, y esto es grave porque atenta contra su salud”.

De acuerdo a su experiencia y la del sector, “lo que más dejan de comprar son los medicamentos de venta libre, como analgésicos o digestivos, pero también impactan los antibióticos, ya que si toman la mitad esto genera una resistencia, y sabemos que interrumpir un tratamiento los pone en situación de riesgo”.

Destacó Ucchino que “el 50 por ciento de las recetas están prescriptas con la marca y la droga, pero esto último es lo más importante, porque con la misma droga hay diferencias de precio de un 40 a un 50 por ciento, por eso la consulta al farmacéutico es fundamental, ya que podemos ayudarlo a decidir cuál opción es la mejor”.

El directivo destacó la importancia de las opciones genéricas, que existen por ley de acuerdo a una decisión del ministerio cuando lo conducía Ginés González García, y destaca que “da la alternativa de comprar en base a la droga y no a la marca” y aclara que “todos los medicamentos que se venden en las farmacias están controlados por la ANMAT, sea conocido o no”.

Resalta que “nosotros sabemos cuáles remedios podemos cambiar y cuales no. Por ejemplo los antihipertensivos si funcionan bien con una marca que ya consume la persona es mejor no cambiarlos, pero en el caso de los analgésicos no hay problema” y aconseja “consultar al farmacéutico, que está preparado para dar una orientación al paciente, pero es importante que el médico prescriba la droga más que la marca”.

Ucchino señala que “los farmacéuticos estamos dentro de la red hospitalaria, interactuamos con los colegas y por ahora hay un abastecimiento normal, aunque a veces puede haber algún faltante estacional, lo principal es tener al día la provisión hacia medicación de oncología o HIV”.

Con respecto a la situación de deuda con el PAMI, el directivo señaló que “en los últimos 60 días de acuerdo con el nuevo convenio que firmó el PAMI se está cumpliendo lo acordado, aunque queda una deuda de la industria farmacéutica de septiembre y octubre cuando todavía era intermediaria, pero desde que convenio es directo se está cumpliendo”.

El titular del Colegio señala que “suele pasar que un jubilado viene con varias recetas con enfermedades crónicas, y quieren seleccionar cuál llevar y cuál no, y ahí se tiene que dar esta interacción, hay que llevar todo para cumplir con los tratamientos, este es un tema social, y sin dudas el mayor perjudicado es el adulto mayor, no se puede optar entre pagar la luz o comprar un remedio”.

Ante el planteo de un aumento en los últimos tres años de un 340 por ciento en los precios de los medicamentos, Ucchino remarcó que “la respuesta deben darla los laboratorios, que son formadores de precios, pero no olvidemos que aparte de la droga hay otras variables, como el envase, el aluminio, el plástico, la caja, el packaging, que inciden en el valor final”.