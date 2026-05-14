La inflación bajó al 2,6% y Milei advirtió: "Hasta que esté en cero no vamos a parar"/ Por Candelaria de la Sota

“Tanto Toto Caputo como yo odiamos la inflación. Hasta que no esté en cero, no vamos a parar”, afirmó el Presidente durante una entrevista en el canal de streaming Neura. Y agregó otra definición que el oficialismo convirtió casi en consigna: “El único dato que nos va a dejar cómodos es que sea cero”.

El dato marca un quiebre después de diez meses consecutivos de aceleración inflacionaria y representa una desaceleración importante respecto de los primeros meses del año. Sin embargo, también deja expuesta una contradicción incómoda para el Gobierno: en apenas cuatro meses, la inflación acumulada ya llegó a 12,3%, por encima de la pauta anual de 10,1% que la propia administración libertaria proyectó para todo 2026 en el Presupuesto nacional.

“Retornando a la normalidad

En la Casa Rosada, de todos modos, destacan que el dato confirma el corazón del relato económico libertario: la inflación estaría entrando nuevamente en una senda descendente después del salto de marzo. Milei incluso publicó en X una frase breve y cargada de tono triunfalista: “Retornando a la normalidad”. Luis Caputo, por su parte, escribió que la inflación núcleo fue “la menor desde octubre” y remarcó que el programa económico “sigue funcionando” pese al sinceramiento de precios relativos y las turbulencias externas.

La inflación núcleo —que excluye precios regulados y estacionales y que los economistas miran como una referencia más limpia de la dinámica inflacionaria— fue de 2,3% en abril. No sólo quedó por debajo del índice general, sino también bastante más abajo que el 3,2% que había marcado en marzo. En Economía consideran que ese número es especialmente importante porque sugiere una desaceleración más genuina y menos atada a factores transitorios.

luz-y-gas-tarifas-500x333 Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos en la región se incrementó un 591%.

Servicios y precios regulados

Los datos del INDEC muestran además una inflación cada vez más concentrada en servicios y precios regulados. Los regulados aumentaron 4,7% en abril, impulsados principalmente por transporte y electricidad, mientras que los bienes subieron apenas 2,2%. Los servicios, en cambio, avanzaron 4,1%, reflejando el impacto de tarifas, alquileres y gastos asociados a vivienda. Los precios estacionales prácticamente no tuvieron variación: los aumentos de indumentaria por cambio de temporada fueron compensados por bajas en turismo y frutas.

El rubro que más aumentó fue Transporte, con 4,4%, impulsado por la suba de combustibles y tarifas. Le siguieron Educación, con 4,2%, y Comunicación, con 4,1%. En el caso del transporte, además, el incremento acumulado en los últimos doce meses llegó a 32,9%, por encima de la inflación general interanual, que fue de 32,4%, en un contexto donde además continúan los aumentos escalonados en colectivos y trenes. En el otro extremo, Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una suba de apenas 1,5%, uno de los datos que más celebró el Gobierno porque se trata del capítulo de mayor peso en la canasta de consumo y el más sensible para el humor social. Recreación y cultura subió sólo 1%.

En el mercado, varios economistas reconocieron que el dato fue mejor al esperado. Consultoras privadas venían estimando una inflación de entre 2,5% y 2,8%, luego de que marzo marcara el punto más alto en un año. Según distintos análisis económicos, la desaceleración de abril estuvo explicada sobre todo por una menor presión en alimentos y por el enfriamiento del consumo, aunque advierten que todavía persisten riesgos asociados al dólar, tarifas y recuperación de actividad.

colectivo subte En un año, el transporte urbano de pasajeros acumula un alza del 39.47% en provincia y 27,01% en CABA.

La mira puesta en mayo

El Gobierno ahora mira mayo con especial atención. En Economía creen que si la tendencia se mantiene podrían volver a perforar el piso del 2% mensual en los próximos meses, algo que Milei había prometido para esta etapa del año. El problema es que el alivio inflacionario convive con salarios todavía deteriorados, consumo deprimido y sectores productivos que siguen mostrando señales de debilidad.

Por eso, aunque el 2,6% fue recibido en Balcarce 50 casi como una victoria política, Milei eligió evitar cualquier sensación de misión cumplida. “ Hasta que no esté en cero, no vamos a parar ”, repitió. En el universo libertario, la inflación sigue siendo mucho más que un indicador económico: es el termómetro central sobre el que el Gobierno juega buena parte de su capital político.