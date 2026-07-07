Javier Milei avanza en un proyecto como el "shutdown" que se aplica en Estados Unidos

Milei avanzó en este proyecto durante una reunión mantenida en Olivos con los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), más el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

La Reforma Orgánica de la Carta del BCRA

El objetivo central de esta iniciativa, dijo el Presidente, es "terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto a un instrumento de política económica cinco objetivos”, en referencia con los cambios dispuestos en la reforma de 2012 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Milei anticipó que el proyecto va a prohibir “explícitamente y con sanciones penales” cualquier intento de “violentar” la independencia del BCRA para financiar al fisco.

“Son todo un conjunto de reformas que vienen a reparar 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien. Hoy va a ser un día glorioso para los argentinos”, remarcó.