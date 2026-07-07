Javier Milei avanza en un proyecto como el "shutdown" que se aplica en Estados Unidos

"Cuando agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado", explicó el Presidente sobre la iniciativa. También trabaja en la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otras dos propuestas.
El presidente Javier Milei anticipó este martes que el Gobierno trabaja en un proyecto de "shutdown" al estilo estadounidense para aplicar en el país. Los detalles de la iniciativa son definidos junto a la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), la nueva ley para el Mercado de Capitales y la desregulación del Mercado de seguros.
Durante una entrevista con el streaming Neura, el líder de La Libertad Avanza desglosó la propuesta. "En el armado del 'shutdown' del Poder Ejecutivo, de la política, cuando agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado". Esto, añadió, se enviaría al Congreso como un proyecto de ley.
En EE.UU., un "shutdown" o "cierre del Gobierno" se produce cuando el Parlamento no aprueba las leyes de gasto que son necesarias para mantener financiadas a las agencias federales. Ante esos casos, la falta de autorización obliga a suspender una parte de las operaciones del gobierno hasta lograr un nuevo acuerdo a nivel legislativo.
El caso más reciente -y el más largo- sucedió entre el 1° de octubre y el 12 de noviembre del año pasado, a raíz de una disputa entre republicanos y demócratas por los subsidios a la salud. El apagón provocó que alrededor de 1,4 millones de empleados federales quedaran sin cobrar durante las seis semanas que se extendió el cierre.
Milei avanzó en este proyecto durante una reunión mantenida en Olivos con los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), más el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
El objetivo central de esta iniciativa, dijo el Presidente, es "terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto a un instrumento de política económica cinco objetivos”, en referencia con los cambios dispuestos en la reforma de 2012 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Milei anticipó que el proyecto va a prohibir “explícitamente y con sanciones penales” cualquier intento de “violentar” la independencia del BCRA para financiar al fisco.
“Son todo un conjunto de reformas que vienen a reparar 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien. Hoy va a ser un día glorioso para los argentinos”, remarcó.
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