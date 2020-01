El conflicto comenzó en octubre de 2017, cuando -sin previo aviso- los empleados se quedaron sin trabajo por la quiebra de la empresa, situación ante la que se organizaron rápidamente y desde el 27 de ese mes iniciaron una permanencia en el lugar que se extendió hasta marzo de 2019, cuando fueron desalojados por orden judicial. Fue en ese momento que decidieron acampar en la puerta de la empresa y, a la vez, conformaron la Cooperativa El Registro, con el objetivo de seguir trabajando.

"En el fuero civil y comercial, el Juzgado N° 2 todavía no se expidió sobre la extensión de la quiebra que nosotros apelamos por considerarla fraudulenta", contó Héctor Pelozo, referente de la cooperativa, al tiempo que agregó: "Sabemos que no nos queda otra y seguimos tratando de avanzar en la medida que podamos. Estos 300 días fueron muy duros. Pasamos frío, sufrimos las lluvias". Asimismo, indicó que, tras dictar la quiebra, los empresarios "no le pagaron a ninguno de los trabajadores" y "sólo se dedicaron a pedir el desalojo de la imprenta, pero nunca nos llamaron para hacer un ofrecimiento a favor de un arreglo".

"Nosotros lo que queremos es seguir trabajando: queremos nuestra cooperativa, nuestras máquinas, nuestros insumos, queremos todo lo que extrañamos. Si se termina esto acaba la vida laboral de muchos de los compañeros que están acá", expresó Pelozo tras el desalojo.

Acercamiento

Por otra parte, el representante de los trabajadores manifestó sus intenciones de buscar respaldo en las nuevas autoridades del Municipio de Quilmes, a quienes, según afirmó, intentarán acercarles su propuesta. En ese sentido, deslizó que tuvieron "algún contacto" con el gobierno local y que se encuentran aguardando una reunión.