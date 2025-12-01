Calendario de ANSES: las fechas de pagos de diciembre para jubilados y todas las asignaciones

El calendario de pagos de ANSES para diciembre ya está confirmado y ordenado por terminación de DNI, con fechas específicas para jubilados, pensionados y titulares de AUH (Asignación Universal por Hijo) y SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares, destinado a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios del Fondo de Desempleo), con la salvedad de que el 8 de diciembre será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María, lo que genera un fin de semana largo y obliga a la Agencia Nacional a ajustar su agenda de pagos.