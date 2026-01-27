Generación Zoe: capturaron a la pieza clave del esquema por el que Cositorto fue condenado

Según la información oficial, la detención fue realizada en las últimas horas por la Policía Internacional. Para las autoridades, González Rincón cumplía el rol de administradora dentro de la estructura de Generación Zoe, a la que ingresó en 2021 bajo el cargo de Directora Zoebroker. El algoritmo a su cargo habría permitido que decenas de vecinos resultaran damnificados por el esquema fraudulento.

El parte difundido indicó que la captura se dio “como parte de las acciones que desarrolla el Gobierno Bolivariano en la investigación y prevención del ciberdelito”, y describió a la detenida como una “pieza clave de la organización criminal de alcance transnacional dedicada a la perpetración de estafas millonarias bajo sistema piramidal”.

Cositotro Rosa María González Rincón y Cositorto.

De acuerdo al escrito oficial, la detención fue posible tras intensas tareas de ciberpatrullaje, análisis de inteligencia digital y cooperación internacional, que permitieron establecer el vínculo directo entre González Rincón y la cúpula directiva de la organización, así como con sus principales colaboradores y operadores logísticos.

Las autoridades señalaron además que la estructura criminal había sido diseñada para penetrar el mercado financiero de la provincia de Córdoba mediante un sistema piramidal de recaudación de fondos fraudulento, basado en un esquema de jerarquías bien definidas que buscaba dar apariencia de legalidad a la captación masiva de activos y facilitar el despliegue de la maniobra en múltiples jurisdicciones.

Generazion Zoe Rosa Maria Gonzales Rosa María González Rincón, detenida. (Foto: Prensa Mpprijp)

La maniobra, según se explicó, consistía en captar inversores mediante la adquisición de supuestas membresías, bajo la fachada de cursos de coaching, mentoring y trading. A través de ese sistema se ofrecía acceso a productos denominados bots, con la promesa de rentabilidades muy superiores a las del mercado financiero local.

Se estima que el fraude afectó a más de 15 mil personas en Argentina, Chile, Uruguay, España y México, con un monto total que oscilaría entre los 100 y los 300 millones de dólares.