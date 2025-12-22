General |

Río Negro: murió un hombre que había sido mordido por una yarará

La víctima, que trabajaba de camionero, había recibido suero antiofídico, pero llegó al hospital cuando el cuadro ya era grave y no logró revertirse.

Un hombre que trabajaba de camionero, que había sido mordido por una yarará a comienzos de diciembre en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, falleció este lunes a la madrugada luego de varios días de internación. Si bien los médicos confirmaron que se le aplicó el antídoto correspondiente, el tratamiento se inició cuando el veneno ya había avanzado en su organismo y su estado de salud era crítico.

La víctima fue identificada como Miguel Esteban Contreraras, de 44 años. El episodio se conoció el pasado 6 de diciembre, cuando el hombre debió ser asistido de urgencia en Cutral Co tras presentar fuertes dolores en los riñones y en una pierna, además de un cuadro respiratorio que incluyó tos con sangre.

Según relató Oriana, su hija, en medios locales, su papá se encontraba manejando el camión cuando se detuvo al costado de la ruta para ir al baño. En ese momento, sintió una mordida, aunque no logró identificar al animal debido a la oscuridad del lugar, y horas después comenzaron los primeros síntomas, lo que lo obligó a pedir ayuda al personal de la Caminera.

El camionero fue trasladado de urgencia al Policlínico de Cipolletti, donde los médicos sospecharon que se trataba de una mordedura de yarará y le administraron el suero antiofídico. Sin embargo, de acuerdo a la información publicada por el diario Río Negro y citada por la Agencia Noticias Argentinas, el veneno ya había generado un cuadro severo.

Días antes del fallecimiento, la familia había explicado que el veneno seguía afectando su organismo, provocando un descenso abrupto de los glóbulos rojos, lo que obligó a realizarle transfusiones de sangre de manera constante. Finalmente, este lunes se confirmó su muerte y se informó que el cuerpo será trasladado a Bahía Blanca, ciudad de la que era oriundo.

