Rescataron a una pareja que sobrevivió 44 horas dentro de una camioneta encajada en la nieve con temperaturas de -22 °C

La búsqueda se inició luego de que el hermano de Bilbao alertara a las autoridades, el sábado por la tarde, al notar que la pareja no había regresado.

Las primeras tareas de localización se vieron complicadas por las intensas nevadas, la baja visibilidad y las difíciles condiciones del terreno.

El domingo, los rescatistas encontraron a otra pareja que también había quedado atrapada en la zona, lo que generó una confusión inicial al creer que se trataba de las personas buscadas.

Finalmente, cerca de las 4:30 del lunes, un operativo conjunto integrado por Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional, el Grupo de Operaciones Especiales de Rescate (GOER) y la Policía de Santa Cruz logró ubicar la camioneta con Bilbao y Siares a bordo.

A pesar de haber permanecido casi dos días aislados en condiciones climáticas extremas, ambos fueron encontrados en buen estado de salud y no requirieron asistencia médica de urgencia.