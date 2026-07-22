Rescataron a una pareja que sobrevivió 44 horas dentro de una camioneta encajada en la nieve con temperaturas de -22 °C

El matrimonio permaneció casi dos días dentro de su pickup, en un camino rural de Santa Cruz, hasta que fueron localizados por un operativo conjunto de rescate.
Una pareja fue rescatada durante la madrugada del lunes después de pasar 44 horas atrapada dentro de una camioneta en medio de la nieve y soportando temperaturas de hasta 22 grados bajo cero, en un camino cercano a la Ruta Provincial 43, en Santa Cruz.
El matrimonio había quedado varado cuando intentaba llegar al sector de Cerro Piedra utilizando un camino alternativo, debido a que el acceso habitual se encontraba bloqueado por la acumulación de nieve.
La situación comenzó el sábado por la mañana, cuando José Guillermo Bilbao y Noelia Gissella Siares transitaban por un antiguo desvío y el vehículo quedó inmovilizado al encajarse en la nieve. Sin posibilidades de continuar, decidieron permanecer dentro de la camioneta mientras esperaban ser encontrados.
Para afrontar el intenso frío, administraron cuidadosamente el combustible disponible: encendían el motor por breves lapsos para utilizar la calefacción y luego lo apagaban con el objetivo de conservar gasoil hasta la llegada del rescate. Durante la espera, la temperatura descendió hasta los -22 °C.
La búsqueda se inició luego de que el hermano de Bilbao alertara a las autoridades, el sábado por la tarde, al notar que la pareja no había regresado.
Las primeras tareas de localización se vieron complicadas por las intensas nevadas, la baja visibilidad y las difíciles condiciones del terreno.
El domingo, los rescatistas encontraron a otra pareja que también había quedado atrapada en la zona, lo que generó una confusión inicial al creer que se trataba de las personas buscadas.
Finalmente, cerca de las 4:30 del lunes, un operativo conjunto integrado por Vialidad Provincial, Gendarmería Nacional, el Grupo de Operaciones Especiales de Rescate (GOER) y la Policía de Santa Cruz logró ubicar la camioneta con Bilbao y Siares a bordo.
A pesar de haber permanecido casi dos días aislados en condiciones climáticas extremas, ambos fueron encontrados en buen estado de salud y no requirieron asistencia médica de urgencia.
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