El Tren Sarmiento, con servicio limitado desde este sábado y hasta el lunes

Se debe a una serie de obras de infraestructura programadas. Los trabajos afectarán el ramal eléctrico Once-Moreno y el servicio diésel Moreno-Mercedes. Cuáles serán las alternativas de traslado para los pasajeros.
Los usuarios del Tren Sarmiento que viajan a diario entre la zona oeste del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires deberán buscar opciones alternativas de traslado durante este fin de semana largo. Trenes Argentinos informó oficialmente que el servicio funcionará con importantes restricciones por obras de infraestructura programadas.
Los cambios comenzarán a aplicarse desde este sábado sábado 23 de mayo y se mantendrán hasta el lunes 25, feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo. Durante ese período, el ramal Once-Moreno circulará con un recorrido limitado entre las estaciones Once y Merlo.
El corte temporal del diagrama habitual dejará sin trenes a las estaciones de Paso del Rey y Moreno, cabecera histórica del servicio de pasajeros. Como opción sustituta de traslado de pasajeros, se sugiere tomar el colectivo de la línea 57 que une Moreno o Paso del Rey con Once.
A su vez, las formaciones se detendrán durante los tres días en un andén provisorio en Morón, con acceso por las calles Sarmiento y Azcuénaga.
Más allá del servicio eléctrico, el ramal diésel que conecta las estaciones Moreno y Mercedes también se verá afectado por las obras civiles. Los equipos técnicos concentrarán las tareas civiles en la modernización tecnológica de la infraestructura de la cabina de señales ubicada en Moreno.
El proceso de restauración técnica marcará una continuidad de los trabajos mecánicos realizados de forma previa en los nodos de control de Castelar y Haedo.
En este caso, las estaciones afectadas serán:
-Moreno.
-La Reja
-Francisco Álvarez
-Ingeniero Pablo Marín
-Las Malvinas
-General Rodríguez
-Universidad de Luján
-Luján
-Mercedes