El Tren Sarmiento, con servicio limitado desde este sábado y hasta el lunes

A su vez, las formaciones se detendrán durante los tres días en un andén provisorio en Morón, con acceso por las calles Sarmiento y Azcuénaga.

Más allá del servicio eléctrico, el ramal diésel que conecta las estaciones Moreno y Mercedes también se verá afectado por las obras civiles. Los equipos técnicos concentrarán las tareas civiles en la modernización tecnológica de la infraestructura de la cabina de señales ubicada en Moreno.

El proceso de restauración técnica marcará una continuidad de los trabajos mecánicos realizados de forma previa en los nodos de control de Castelar y Haedo.

En este caso, las estaciones afectadas serán:

-Moreno.

-La Reja

-Francisco Álvarez

-Ingeniero Pablo Marín

-Las Malvinas

-General Rodríguez

-Universidad de Luján

-Luján

-Mercedes