La gratitud y la manifestación: el regreso más importante es volver a uno mismo / Por Romina Atencio

atenciogratitud2 Cuando se aprende a salir del estado interno de carencia, dice la autora, aparece la gratitud.

Pero hay un detalle que muchas veces se omite: para sostener esa frecuencia emocional no alcanza solamente con visualizar. Es necesario aprender a salir del estado interno de carencia. Y ahí aparece la gratitud.

La mente humana está diseñada para detectar peligros y enfocarse en aquello que falta. Durante siglos, eso nos permitió sobrevivir. Sin embargo, en la actualidad, muchas personas viven atrapadas en una sensación constante de insuficiencia: nunca es suficiente dinero, suficiente tiempo, suficiente reconocimiento, suficiente amor.

Desde ese lugar emocional, la vida se convierte en una persecución permanente. La gratitud rompe ese patrón. Porque cuando una persona agradece genuinamente, aunque sea algo pequeño, deja de posicionarse exclusivamente desde la falta y comienza a conectar con la presencia. Y la presencia cambia todo.

El filósofo y maestro espiritual Deepak Chopra habla frecuentemente sobre el “campo de todas las posibilidades”, explicando que el universo responde con mayor claridad cuando dejamos de actuar desde el miedo y comenzamos a conectar con estados elevados de conciencia, como el amor, la paz, la confianza y la gratitud.

No se trata de magia superficial, se trata de energía, percepción y coherencia interna. Porque una persona puede repetir afirmaciones durante años, pero si en lo más profundo sigue sintiéndose indigna, desconectada o vacía, difícilmente logre sostener aquello que desea manifestar.

Por eso, la conexión con uno mismo es tan importante. Vivimos extremadamente volcados hacia afuera: cumplimos horarios, respondemos mensajes, trabajamos, criamos hijos. Intentamos sostener vínculos, responsabilidades y expectativas. Y en medio de todo eso, muchas veces dejamos de escucharnos.

La desconexión interior se volvió normal. Hay personas que pueden pasar años funcionando en piloto automático sin preguntarse realmente cómo están, qué necesitan o qué siente su alma. Y desde esa desconexión es muy difícil crear una vida plena.

La escritora Louise Hay afirmaba que los pensamientos y emociones repetidos crean patrones internos capaces de influir profundamente en nuestra experiencia de vida. Más allá de las distintas interpretaciones que cada persona pueda tener sobre esto, existe algo evidente: la forma en la que nos hablamos internamente condiciona la realidad que construimos.

Alguien que vive sintiendo que no merece amor probablemente se vincule desde el miedo. Alguien que vive convencido de que nunca alcanza el dinero probablemente tome decisiones desde la escasez. Alguien que se siente constantemente insuficiente difícilmente pueda experimentar plenitud, incluso consiguiendo aquello que deseaba.

La manifestación comienza adentro. Y ahí es donde la gratitud deja de ser una simple lista de cosas lindas para convertirse en una práctica de reconexión.

Romina Atencio

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Agradecer conscientemente obliga a detenerse. Detenerse a observar, a reconocer. No para negar el dolor, sino para ampliar la mirada. Porque, incluso en momentos difíciles, pueden existir pequeños espacios de luz: una conversación sanadora, una oportunidad inesperada, un abrazo, una intuición, una mañana tranquila, el cuerpo respirando, la posibilidad de volver a empezar.

La metafísica de Conny Méndez enseñó durante décadas que la energía que emitimos regresa multiplicada. Sus enseñanzas, profundamente orientadas hacia el poder del pensamiento consciente, proponían algo revolucionario para su época: cambiar la conversación interna para transformar la experiencia externa. Y aunque cada corriente espiritual tenga sus propios matices, muchas coinciden en algo esencial: el estado emocional desde el cual vivimos influye profundamente en lo que atraemos, sostenemos y construimos.

La gratitud eleva ese estado emocional. Pero es importante comprender que la verdadera gratitud no exige perfección emocional. No significa sentirse feliz todo el tiempo ni evitar la tristeza. Tampoco significa espiritualizar el sufrimiento.

De hecho, una de las formas más profundas de gratitud puede aparecer precisamente en medio de las crisis. Cuando una persona toca fondo y aun así logra reconocer que sigue viva. Que todavía puede reconstruirse. Que aún conserva algo valioso dentro suyo.

Ahí ocurre una transformación real. Porque muchas veces las crisis no vienen solamente a destruir estructuras. Vienen a devolvernos a nosotros mismos. Y quizás ese sea el punto más profundo de toda verdadera manifestación: recordar quiénes somos debajo del miedo, del agotamiento y de las máscaras que aprendimos para sobrevivir.

La conexión interior no es un lujo espiritual. Es una necesidad emocional y humana. Cuando una persona vuelve a escucharse, empieza a tomar decisiones más coherentes con su alma. Deja de perseguir compulsivamente validación externa. Aprende a reconocer sus límites. Se permite descansar. Se anima a cambiar. Empieza a confiar más en su intuición. Y desde ahí, naturalmente, la energía cambia.

No porque el universo premie a ciertas personas “más positivas”, sino porque alguien conectado consigo mismo vibra distinto, elige distinto y construye distinto.

La manifestación no ocurre solamente en el plano invisible. También ocurre en cada decisión cotidiana. En cómo hablamos. En cómo nos tratamos. En lo que aceptamos. En lo que dejamos atrás. En aquello que elegimos alimentar cada día.

Por eso la gratitud y la manifestación van inevitablemente de la mano. Porque agradecer no solamente transforma la percepción. Transforma la identidad.

Una persona agradecida deja de vivir únicamente esperando que algo externo la complete. Empieza a descubrir plenitud dentro suyo. Y desde ese lugar interno más consciente, más alineado y más presente, comienza a crear una realidad completamente distinta.

Tal vez manifestar no sea obligar al universo a cumplir nuestros deseos. Tal vez sea algo mucho más profundo. Tal vez manifestar sea volver a nosotros mismos. Recordar nuestra esencia y aprender a vivir desde allí. Porque cuando el alma vuelve a ocupar su lugar... la vida entera empieza a responder diferente.

Muchas veces, necesitamos guía, contención, espacios de escucha. Por eso quiero invitarte a revisar. Si te sentís trabado o trabada en tu trabajo interior, conversemos. Con Amor, Romi.